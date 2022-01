Hilda Zonett siirtyi vihreämmille laitumille 25-vuotiaana

Hilda Zonett on viimeisin tamma, joka on Ruotsissa voittanut sekä Kriteriumin (2000) että Derbyn (2001).

Vanhempana siitä tuli kansainvälisen tason huippuhevonen. Hilda Zonett starttasi kolmesti Prix d’Ameriquessa ja oli parhaimmillaan neljäs vuonna 2005.

Vuonna 2003 se voitti Prix de Francen Dominik Locqueneuxin ajamana. Taakse jäi tuore Prix d’Amerique-voittaja Abano As. Kasvattaja-omistaja Tommy Wiklund kertoi Travrondenissa, etteivät he olleet Berghin kanssa Vincennesissä, vaan katselivat lähdön Sundsvallissa. Hilda Zonett lipui voittoon johtavan rinnalta.

Hilda Zonett 10,5a juoksi 113 kilpailua ja voitti 49 kertaa. Kakkosia tuli 14 ja kolmossijoja 12. Voittosumma kohosi 15 434 377 kruunuun, mikä on kolmanneksi eniten Ina Scotin (20,25 milj.kr) ja Queen L:n (17,4 milj.kr) jälkeen. Kilpailu-ura päättyi 2006, ja Hilda Zonett siirtyi siitostammaksi Västerbo Stuterihin, jossa se oli syntynyt.

Kymmenestä varsasta eniten on ansainnut Algot Zonett (i. Maharajah) 1 698 000 kruunua. Ruuna aloitti Robert Berghiltä, oli välillä poissa lähes kaksi vuotta, ja on jatkanut uraansa hyvällä menestyksellä Daniel Wäjerstenin valmennuksessa.

Sigvard Zonett (i. Andover Hall) kilpaili Suomessa Timo Kukkoselta vuosina 2015-16. Hilda Zonettin nuorin varsa on viime kesällinen tammavarsa Mister J.P:stä.

Hilda Zonettin isä oli Speedy Somollin poika Spotlite Lobell, jonka kymmenestä parhaasta jälkeläisestä 7 on tammoja. Täysranskalainen emä Via de Vrie (i. Nestoriac) varsoi myös 10 kertaa. Se jätti myös kruunumiljonäärit Palmer Zonettin (i. Lindy’s Crown) ja Ester Zonettin (i. Pine Chip) ja palkittiin Elitsto-arvolla.

Västerbo Stuterin omistaja Mikael Demmers kertoi Hilda Zonettista tallin nettisivuilla.

“Viime sunnuntaina teimme vaikean päätöksen yhdessä omistaja Tommy Wiklundin kanssa. Hilda Zonettin aika oli tullut täyteen. Hilda Zonett on merkinnyt valtavasti meille Västerbossa. Se syntyi täällä viikkoa ennen juhannusta vuonna 1997. Kun satumainen kilpailu-ura oli ohi 2006, tamma kuului Ruotsin parhaisiin kilpatammoihin kautta aikojen. Hilda Zonett palasi Robert Berghiltä meille ja on pyöräyttänyt 10 fantastista varsaa. Hilda Zonett oli tähtihevonen koko ikänsä. Olemme Västerbossa kiitollisia ja ylpeitä, että pääsimme osaksi tätä uskomatonta tarinaa. Hilda Zonett on haudattu tänne emänsä Via de Vrien viereen.”