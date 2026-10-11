Hintajuhla jatkui läpi Lexington Selected Yearling Salen, 8 varsaa Noel Daleyn talliin

Myynti pysyi hyvällä tasolla Lexingtonin huutokaupan kahtena viimeisenäkin päivänä. Ruotsalaisostajat viimeistelivät 89 varsan kaupat yhteensä 13,5 miljoonalla dollarilla. Huutokaupan 746 varsan kokonaismyynti kohosi yli 60,6 miljoonaan dollariin, josta kaikkien varsojen keskihinnaksi tuli 81 320 USD ja mediaaniksi 52 000 USD, mikä on Lexingtonin huutokaupan ennätys.Ravivarsojen keskihinta oli 91 708 USD, orit maksoivat keskimäärin 90 346 USD ja tammat 93 306 USD. Korkeammalle on päästy vain Lexingtonin huippuvuonna 2024.Myyjistä eniten 11,7 miljoonaa ansaitsi Steve ja Cindy Stewartin Hunterton Farms, jolla oli varsoja toiseksi eniten, 106. Kakkonen oli Kentuckiana Farms 8,5 miljoonalla, ja kolmanneksi suurin myyjä oli Preferred Equine, jonka 115 varsasta tuli yhteensä reilut 6,2 miljoonaa dollaria.Parhaan keskihinnan 242 847 USD sai 7 varsastaan Kountry Lane Standardbreds Llc. Blue Chip Farms myi 9 omaansa 161 000 dollarin keskihintaan. Kolmas oli Hunterton 110 538 dollarilla.Steve Stewart hauskuutti varsojen hinnoilla spekuloineita kertomalla etukäteen, että hänen myyntilistallaan on neljännen päivän kallein varsa. Ja oikeassa hän oli."En tiedä, mistä tulee huutokaupan kallein, mutta tiedän, mikä on neljännen päivän kallein", hän vakuutti.Tamma 728 Zoetry (Volstead – Walner Payton) meni 250 000 dollarilla Armitage Farmsille. Sen 800 000 taalaa ansainnut emä on Bar Hoppingin siskosta. Myös Volsteadia arvostetaan USA:ssa, vaikka sen paras jälkeläinen on Australian ykköstamma Keayang Zahara 1,4 milj.AUD.Isäorien suosituimmuudessa ei tapahtunut oikeastaan mitään. Walnerin 75 varsaa myytiin yhteensä 11,2 miljoonalla, mistä keskiarvoksi tulee 149 387 USD. Sen isästä Chapter Seven oli 56 varsaa, joista maksettiin 9,7 miljoonaa. Keskihinnaksi tuli 173 929 USD, mikä oli huutokaupan korkein.Tactical Landing seurasi kolmantena sekä myynnissä että keskihinnassa. Ne olivat 5,1 miljoonaa 52 varsasta ja 98 250 USD. Keskihinnoissa Volstead hyppäsi neljänneksi 3 varsan 93 333 dollarilla. Viides oli 28 varsan Captain Corey 85 750 taalan keskiarvolla. Muscle Hillin 30 varsaa myytiin 2,4 miljoonalla, josta keskihinnaksi tuli 80 233 USD.Matts Sjöblomia ei ole tilastoitu suomalaisostajaksi, koska hän operoi amerikkalaisen firmansa kautta. Hän osti 17 000 dollarin orivarsan 687 Daddy Academy (Branded By Lindy - Chess Brodda). Sen emän täyssisko Nilla Lane (Ready Cash) vei lauantaina Solvallassa Diamantstoet-finaalin suursuosikki La Yucan (Face Time Bourbon) nenän edestä.Noel Daleyn tallin 8 ravurin hankinnat, joissa konsulttina Martti Ala-Seppälä:228 o Trotabilitarmitage (Chapter Seven – White Cheetah) - 450 000 USD25 t Always Juggling (Walner - Check Her Out) - 150 000 USD471 o Talbot Empire (Chapter Seven - Danish Girl - 150 000 USD287 t Retrospective (Muscle Hill – Meucci Madness) 120 000 USD561 t Kash Moni Armitage (Chapter Seven – R Moni) - 100 000 USD641 o Uncle Corey (Captain Corey - Trinity Hanover) - 100 000 USD316 o Numberfive Bourbon (Chapter Seven – Pink Coco Chanel) - 85 000 USD573 o Top Man (Ecurie D – On Top) - 25 000 USDReijo Liljendahl osti kolmen päivän aikana 6 varsaa:34 o Mandrake Bi (Walner-Dream Child) – 250 000 USD160 t Back Flash Volo (Tactical Landing-Back Splash) – 100 000 USD443 o Royal Insurgence (Gimpanzee-Boudicca) – 60 000 USD645 t Zee J Armitage (Gimpanzee-Vanessa J) – 50 000 USD216 t Nature of Hope (Tactical Landing-Epic Thrill) – 45 000 USD138 o Push Pop (h e. Tactical Landing-Aleah Hanover) – 35 000 USDTästä Lexingtonin tulosluetteloon.