Lexington Selected Yearling Sale
Volsteadin tytär Zoetry oli neljännen huutokauppapäivän kallein.Kuva: Lexington Selected Yearling Sale
Ulkomaat

Hintajuhla jatkui läpi Lexington Selected Yearling Salen, 8 varsaa Noel Daleyn talliin

Steve Stewart:"En tiedä, mistä tulee huutokaupan kallein, mutta tiedän, mikä on neljännen päivän kallein."
Julkaistu
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Lexington Selected Yearling Sale
Walner
Zoetry
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