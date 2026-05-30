Hitchcock oli Elitauktionin päätähti, toinen miljoonavarsa meni Veikko Haapakankaan talliin

Huutokaupan kallein varsa oli 2,3 miljoonalla kruunulla ori 93 Hitchcock (Ready Cash). Se edustaa isänsä viimeistä ikäluokkaa. Emä Hepburn (Southwind Frank) voitti 2-vuotiaiden tammojen Breeders’ Crownin ja valittiin parhaaksi kaksivuotiaaksi 2021 Adrian Kolgjinin valmentamana.Saa nähdä, ilmestyykö huutokaupan kallein hänen valmennukseensa, sillä tallin omistajiin kuuluva Ulf Erikssonin hevosfirma Whap Capital Ab myi kasvattinsa Hitchcockin Christian Lindqvistin CL Trading Ab:lle, jolla on useita hevosia Adrian Kolgjinilla. Kolgjinin oma kasvatti, orivarsa 87 Heiskanen (Francesco Zet) ei saapunut Solvallaan.Toinen yli miljoonan hintainen orivarsa oli 85 Poseidon Mearas (Face Time Bourbon). Veikko Haapakankaan isäntäyhtiö Denco Hb maksoi siitä 1 350 000 kruunua. Sen emä Gail D. Zet (Muscle Hill) 15,2 on huipputamma Pampered Princessin tytär ja lähes 4 miljoonaa kruunua ansainneen Felicia Zetin (Ready Cash) sisko.Yli puolen miljoonan varsoja myytiin vain kuusi. Niiden joukkoon kuului 575 000 kruunua maksanut ori 32 That’s So Lucky (Readly Express), jonka ovat kasvattaneet Holm Hästgården Ab ja Anne Siljamäki. Ostaja oli AJ Select Equine Tukholman Sigtunasta.Petri Salmelan talliin matkasi tamma 82 Poesie Sisu (Hohneck) 190 000 kruunulla. Lightdown Oy osti Suomeen 100 000 kruunulla tamman 99 Verbatim (Tactical Landing).Kasvattajat eivät luopuneet 550 000 kruunuun nousseesta orista 111 Tactical Dreamboy, eikä 400 000 kruunulla kuvankauniista orista 121 Mio Min Mio (Readly Express). Mielenkiintoinen ori 63 Tauno Boko (Cantab Hall) jäi kasvattaja John Bootsmanin talliin 220 000 kruunulla. Se edustaa isänsä viimeistä ikäluokkaa. Myöskään ori 80 Phoenix Journey (Green Manalishi) ei vaihtanut omistajaa.Alustavien tulosten mukaan kauppoja tehtiin kaiken kaikkiaan 92 varsasta, kun kehässä kävi 119 yksivuotiasta. Myyntiprosentiksi tuli 79% ja keskihinnaksi 253 804 kruunua, mediaani oli 180 000 kr. Myynti kesti melkein 6 tuntia, mikä vaatii ostajilta melkoista turnauskestävyyttä.Viime vuonna Elitauktionissa myytyjen 79 varsan (myyntiprosentti 73%) keskihinta oli 362 089 kr ja vuonna 2024 myytiin 92 varsaa (81%) keskihintaan 254 946 kr.Alustaviin huutokauppatuloksiin tästä.