Hokkaido Jiel ja Iroise de la Noe UET Elite Circuitin kärjessä

Prix d'Amériquen ykkönen Hokkaido Jiel ja Prix de Francen voittaja Iroise de la Noe ovat kärjessä UET Elite Circuit 2026 -sarjassa. Kilpailusarja käynnistyi jo marraskuussa alussa Milanossa ajetulla Gran Premio delle Nazionilla. Sen voittaja Jabalbur on kolmossijalla tasapistein Epic Kronoksen kanssa. Epic Kronos sijoittui Ameriquessa kolmanneksi ja Prix de Francessa neljänneksi.UET Elite Circuitin seuraava osakilpailu on Cagnes-Sur-Merissä ajettava Grand Critérium de Vitesse maaliskuun alussa. Sitten siirrytään Italiaan. Torinon Costa Azzurra on huhtikuun alussa ja Napolin Lotteria toukokuun alussa.Sen jälkeen tullaan pohjoismaihin. Äbyn Paralympiatravet ajetaan 9. toukokuuta, Elitloppet toukokuun viimeisenä sunnuntaina ja Oslo Grand Prix 14. kesäkuuta. Suomen ainoa UET Elite Circuitin osakilpailu Kymi Grand Prix on vuorossa 22. elokuuta.Daniel Redénin tallin kaksikko, Epic Kronos ja Francesco Zet, on pisteissä kymppisakissa. Francesco Zet kiri Prix de Francessa kolmanneksi."Francesco Zet jatkaa kilpailemista. Se on ottanut Prix d'Amériquen ja Prix de Francen startit oikein hyvin. Se juoksee varmaan neljän kilometrin Prix de Parisin helmikuussa, ja suunnitelmissa on myös ajaa sillä Cagnes-Sur-Merissä. Ajatus oli ajaa Epic Kronoksella Prix de Paris -lähtö. Siltä tuli pientä verenvuotoa sieraimesta Prix de Francen jälkeen, ja se saa nyt tauon", Stall Zetin tiimipäällikkö Anders Malmrot kertoi.UET Elite Circuit 2026Pistetilanne Prix de Francen jälkeen1 HOKKAIDO JIEL-Ranska 172 IROISE DE LA NOE-Ranska 173 EPIC KRONOS-Ruotsi 154 JABALPUR-Ranska 155 INMAROSA-Ranska 136 GO ON BOY-Ranska 127 JOSH POWER-Ranska 128 FRANCESCO ZET-Ruotsi 109 INEXESS BLEU-Ranska 1010 DUBHE PRAV-Italia 8UET Elite Circuit 2026, UET:n sivuilta