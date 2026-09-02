Magnus A Djuse ohjastaja
Magnus A Djuse on Nightbirdin ja Intron kuski.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Höstfavoriten-Kriteriumsarjoja Solvallassa keskiviikkona

Solvalla ja Axevalla ovat keskiviikon ratapari. 3-vuotiaiden Höstfavoriten-sarjojen voittajat palkitaan 200 000 kruunulla Solvallassa. Toto86-pelissä on jackpotia 420 944 euroa.
Julkaistu
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Solvalla
Magnus A Djuse
Höstfavoriten
Amorcino
Odin Web
Pamela Boko
Nightbird
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