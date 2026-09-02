Höstfavoriten-Kriteriumsarjoja Solvallassa keskiviikkona

Tammojen Höstfavoriten ajetaan T86-pelin kakkoskohteena. Daniel Redénin valmentama Nightbird (Calgary Games) on voittanut kaikki viisi starttiaan ja lähtee suosikkina Magnus A Djusen ajamana. Petri Salmelan Elle Driver (Captain Corey) ja Ville Karhulahden Go On Brodda (Maharajah) ovat vastustajia."Nightbird on tosi mukava tamma, joka tekee aina kaiken oikein. Sillä voi ladata alussa, ja sen jälkeen ottaa kiinni, eikä se jää painamaan. Se on tosi nopea ja näytti hyvältä torstain hiitissä. Saimme vielä hyvän lähtöpaikan", Redén kertoi tallin kotisivuilla.Orien/ruunien Höstfavoriten on T86-pelin päätöskohde. Timo Nurmoksen One Express (Calgary Games) on yksi suosikeista. In Fine Fettle (From Above), Indian (Face Time Bourbon) ja Björn Röcklingerin valmentama Intro (Readly Expres) ovat kovia haastajia. Magnus A Djuse ajaa Introlla ensimmäisen kerran, Ulf Ohlsson on toiminut aiemmin orin ohjastajana."Intro on paras hevonen, jota olen valmentanut, Onko se lahjakkain, sitä en tiedä, mutta ainakin sillä on kapasiteettiä tosi paljon. Se maksoi huutokaupassa 650 000 kruunua, moni halusi sitä. Viimeksi se teki ehkä uransa parhaan juoksunsa, kun voitti. Se meni täyden matkan 12,2, eikä ollut väsynyt maalissa. E3-finaalissa meillä oli takarivi. Hevonen on tuntunut hyvältä viime treeneissä", Björn Röcklinger kertoi Kanal75:lla.Onkel Investin Amorcino palaa tauolta Axevallan T86-kolmosessa. Uusi valmentaja Thomas Dahlborg ohjastaa. Petri Salmelan Matador Sisu ja Team Melkko&Sorosen Odin Web ovat hyvillä lähtöradoilla Solvallan T86-kuutosessa, joka on Solvallaserien220-karsinta. Marko Kreivin kasvattama ja osaomistama Pure Atlas starttaa takamatkalta Axevallan T86-seiskassa.Suomalaisporukan omistama Pamela Boko nähdään jo ennen T86-kohteita ajettavassa tammalähdössä Solvallassa, Magnus A Djuse ajaa ja Timo Nurmos valmentaa.