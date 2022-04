Huippuhevosia Rommessa, San Moteur voitti titaanien taistelun - "Elitloppet tulee ehkä liian aikaisin"

Kriteriumvoittaja Brambling (Bold Eagle) laukkaili kiihdytysvaiheessa, Örjan Kihlström sai palautettua sen raville, ja valjakko ehti mukaan lähtöauton taakse. San Moteur (Panne de Moteur) oli alussa nopein ja painui varmasti johtopaikalle. Rome Pays Off laukkasi.

Goop sai ajaa kierroksen 15,5-vauhtia. Kihlström käänsi johtavan takana ravanneen Bramblingin toiselle radalle takasuoralla, ja sitten mentiin. San Moteur piti varmasti ykköseksi. Daniel Redénin Brambling haastoi hyvin ja otti kakkossijan. Päätöspuolikas tultiin hurjasti 09,0-vauhtia.

”Hienoja hevosia oli mukana. San Moteur teki tosi hyvän kauden aloituksen, voimia jäi varastoon. Örjan tuli vähän myöhään sisäpuolelle, ja ajoin keulaan. San Moteur tuntui rauhalliselta koko ajan. Se meni talvitreeniin terveenä ja otti treenin hyvin vastaan. Färjestadin 5-vuotislähdössä pitkäperjantaina jatkamme”, Goop sanoi. San Moteur oli Kriteriumissa kakkonen ja Calgary Gamesin voittamassa Derbyssä kolmas.

”Olen vastannut San Moteurin talvitreenistä lähes täysin. Hevosesta on tullut voimakkaampi kuin viime vuonna. Ennen kaikkea sillä on takajaloissa voimaa paljon. Elitloppet tulee ehkä liian aikaisin, mutta ei suljeta ovia vielä”, Håkan Arvidsson sanoi. Hän on Björn Goopin eno. Stall Arvidssons Ab on San Moteurin kasvattaja ja omistaja yhdessä kumppaneiden kanssa.

”Brambling oli aivan liian ylilatautunut ja laukkaili ennen lähtökiihdytystä aika lailla. Se asettui raville ja saimme lähtöauton kiinni. Mutta starttiin en voinut ladata, koska startti olisi varmasti uusittu lentävän lähdön vuoksi. Hevonen teki kaiken sen jälkeen hyvän juoksun, ja olin siiten oikein tyytyväinen. Maalisuora tultiin tosi kovaa”, Kihlström sanoi.