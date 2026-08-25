Francesco Zet ruotsalainen ravuri
Francesco Zet toi Daniel Redénille Derbyvoiton 2022.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Huippuilta tänään, 12 Derby-karsintaa Jägersrossa

Kuusi Tammaderbyn karsintaa ja kuusi Derby-karsintaa, Jägersron tiistaissa saadaan ihastella ikäluokan 2022 parhaita. T85 on illan pääpeli.
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Jägersro
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