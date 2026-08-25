Huippuilta tänään, 12 Derbykarsintaa Jägersrossa

Ennen T85-peliä ajetaan neljä Tammaderbyn karsintaa. Timo Nurmoksen Trav-Oaksin voittaja Moder Teresa Sisu (Walner) starttaa ensimmäisessä klo 18.35 Suomen aikaa. Nurmoksen Pamela Boko (Don Fanucci Zet) juoksee toisessa. Sen edellinen kilpailu oli Stochampionatetin finaalissa. Kristian Anderssonin vetämä kimppa P.A. Mela Stable on vuokrannut Pamela Bokon kilpailuoikeuden. Garden kasvatti Beibe Garde (Don Fanucci Zet) on vastassa Jägersrossa.Kari Lähdekorven KM Hästfarmin Halina S.H. (Maharajah) starttaa kolmannessa karsinnassa, Nurmoksen Facetime Queen (Face Time Bourbon) ja Katja Melkon My Creation (Hohneck) ovat vastustajia.Kuusaan Wirman kasvattama ja Daniel Redénin valmentama Special Ale (Don Fanucci Zet) hakee Derbyn finaalipaikkaa T85-kakkosesta. Tallikaveri Wise Guy (Face Time Bourbon) on lähdön suosikki. Redénin tallista kilpailee karsinnoissa peräti 12 hevosta.Jouni Hillbomin Grove's Maple Poof (Brad de Veluwe) on kolmosradalla viidennessä Tammaderbyn karsinnassa. Hillbomin toinen tamma Molly Jo Poof (Makethemark) sai kuutosradan viimeiseen Tammaderbyn karsintaan. Marko Kreivin kasvattama Pure Glamour (Ready Cash), Nurmoksen Västerbo Redless (Readly Express) ja Garden Bonsse Garde (Makethemark) haastavat. Bonsse Garde on ikäluokan kirkkaimpia tähtiä, se voitti viime vuonna E3:n ja oli Tammakriteriumissa kolmas.Stall Nikkasen Helan Går (Nuncio) juoksee viidennessä Derbykarsinnassa. Melkon Urano Unico (Orlando Vici) sai radan 12. Daniel Wäjerstenin Zarex (Readly Express) on suuri suosikki. Wäjerstenin tallista on karsinnoissa mukana seitsemän hevosta.Onkel Investin Florenzo (Googoo Gaagaa) sai kasiradan viimeiseen Derbykarsintaan. Se aloittaa Daniel Redénin tallista. Florenzo oli aiemmin Maria Törnqvistin valmennuksessa. Törnqvist on yksi Derbykarsintojen suurtalleista, tiistaina starttaa 9 hevosta.Redénin tallin suurin Derbytoivo lienee Perfect Chest (Perfect Spirit), joka starttaa T85-vitosessa takarivistä. Se sijoittui Kriteriumissa kakkoseksi."Perfect Chest sai sunnuntaina viimeistelyhiitin, se tuntui terävältä ja hienolta, ja vauhtia on. Olemme tähdänneet tähän lähtöön, ja toivotaan, että olemme tehneet kaiken oikein. Radalta 11 ei ole helppoa, ja vastus on kova. Mutta meillä on hyvä hevonen", Redén sanoi Zet-poddenissa."Special Ale voitti ja tuli lopun kova. Se tulee karsintaan hyvässä kunnossa. Lähtörata (7) on vähän ulkona, ja toivon, että hevonen pääsee johonkin hyvään selkään ja iskupaikkaan.""Florenzo on uusi hevonen ja oikein mukava. Sitä hoidettiin viime startin jälkeen. Se on saanut totutella juoksemaan treeniä hiekkaradalla, ainakin kapasiteettia hevosesta löytyy. Voi olla, että tarvitaan lähtöjä ennen kuin huippukunto löytyy, ja lähtörata (8) on ikävä."Karsintalähtöjen kaksi parasta jatkaa finaaleihin, jotka ajetaan sunnuntaina 6. syyskuuta. Tammaderbyn voittaja saa vähintään miljoonaa kruunua ja Derbyn paras kaksi miljoonaa kruunua.Lähtölistat ST:n sivuilta