Huippuvalmentaja Olle Goop on menehtynyt 78-vuotiaana

Ruotsalaismediat kertoivat suru-uutisen keskiviikkona illansuussa. Ravivalmentajien kärkimiehiin kuulunut, pitkään voitokkaimman ruotsalaisohjastajan titteliä hallussaan pitänyt Olle Goop oli kuollut äkillisesti.

Per Olov “Olle” Goop syntyi Morassa vuonna 1943. Hän piti omaa valmennustallia 1970-luvun alkuvuosista lähtien mainiolla menestyksellä.

Raviradoilla kaikui usein kannatusvärssy: “Över Siljan hörs ett rop, spela alltid Olle Goop!” Eli “Yli Siljan-järven kuuluu huuto, pelaa aina Olle Goopia!”

Olle Goop voitti urallaan 6745 lähtöä ja oli eniten voittanut ruotsalaiskuski ennen kuin hänen poikansa Björn Goop meni isänsä ohi lokakuussa 2018. Sittemmin myös Örjan Kihlström on noussut yli 7000 voiton ohjastajaksi.

Valmentajana Olle Goopilla on 7696 voittoa, mikä on toiseksi eniten Ruotsissa. Stig H Johanssonilla on 8206 voittoa. Rataliigoja hän voitti kokonaista 66, Göteborgin radan Åbyn champion Goop oli peräti 26 vuotta peräkkäin 1973 – 1998.

Olle Goop voitti ensimmäisen kerran Finlandia-Ajon Speedy Magnuksella vuonna 1983. Voittoaika 13,2a oli kilpailuennätys, jonka alitti Napoletano ajalla 12,9a vuonna 1989. Goopin toinen voittaja oli jenkkitamma Grades Singing 1987. Se kävi Vermossa kolmesti, viimeisen kerran 1990. Olle Goopin hevosia kilpaili Finlandia-Ajossa yhdeksän kertaa.

