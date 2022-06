Hurja nousija mukaan Kouvolaan, samoin Elitloppet-finalisti

Oscar L.A. murskasi vastustajansa Solvallassa. Se vyöryi ensin johtavan rinnalle ja painui keulaan päätöspuolikkaan alkaessa. Muut jäivät lopussa kauaksi taakse. Lövgren ei säästellyt kehuja lähdön jälkeen. ”Olen aina tiennyt, että tämä on kovis. Se on Ready Cash -hevonen, jolla on fantastinen moottori.”

Önas Prince on 5-vuotias ja kuulunut aina ikäluokkansa huippuihin. Se voitti 4-vuotiaana Kungapokalenin, Sprintermästarenin ajalla 09,8a ja Breeders’ Crownin. Derbyssä tuli kakkossija, Calgary Games voitti. Elitloppetin karsinnassa Önas Prince otti kolmossijan. Finaalissa tuli harmittava laukka loppukaarteessa. Nordström uskoi, että siinä meni totosija.

”Joakim Lövgren on vanha tuttu Kouvolassa. Hän voitti Brionilla 2010 ja Racing Mangella 2019. Per Nordström innostui kovasti tulemaan Kouvolaan, kun kuuli, että rahtikone tekee välilaskun Sturupiin. Nordströmin hevoset ovat menestyneet hienosti viime vuosina”, Kouvolan toiminnanjohtaja Arto Hytönen kertoi.