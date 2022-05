Huutokaupan kallein Jonna Irrin valmennukseen

Norjassa syntynyt Jocelyn B.R. on kilpaillut 17 kertaa totosijoin 5-3-1. Sen voittosumma on 179 814 Ruotsin kruunua ja ennätys 13,0. Se voitti viime viikon perjantaina Kalmarissa ja sai paikan tammafinaaliin, joka juostaan Kalmarissa 16. syyskuuta.

”Jocelyn on ihan asiallinen starttihevonen, ja myös hinnan sisällä. Tammalla on paljon hyviä lähtöjä Ruotsissa, myös lauantaisin. Trimort Invest on suomalaistaustainen omistajayhtiö. Meillä on omistajan Isabel B.R., joka on Jocelynin vuotta vanhempi isosisko”, Jonna Irri kertoi.

Lars Ingman Oy Ab myi 4-vuotiaan Lord de Veluwen (Father Patrick – Evita de Veluwe). Åsa Jansson maksoi siitä 150 000 kruunua. Lord de Veluwe on kilpaillut 8 kertaa totosijoin 2-1-3, voittosumma on 130 000 kruunua ja ennätys 13,7a.

