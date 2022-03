Huutokaupassa 800 000 kruunua maksanut aloitti voitolla, Macy ja Best In Show As toivat lisää voittoja suomalaisille

Mika Forss ajoi päättäväisesti 3-vuotislähdössä johtopaikalla Carlos Combolla (Muscle Mass). Alussa prässäsi Ayreon (From Abobe). Kierroksen juoksun jälkeen Reijo Liljendahlin valmentama Rocket Tile eteni rinnalle ja yritti keulaan, Carlos Combo vastasi. Loppusuoran alussa Örjan Kihlströmin ajama Rocket Tile meni menojaan ja vei 60 000 kruunun ykkösen ajalla 18,2/2140m. Ever So Much (Maharajah) kiri kakkoseksi. Carlos Combo jäi tasaisessa kakkostaistelussa kolmanneksi.

Rocket Tile myytiin Tobias Liljendahlin nimiin huutokaupassa 800 000 kruunulla. Ravitalli Hannu Laakkonen ja ML Stable olivat lopulliset ostajat. Muscle Hillin pojan emä on jenkkitamma Moonbeam Hanover (Cantab Hall).

Kihlström oli innoissaan uudesta tuttavuudesta. ”Rocket Tile on tosi hieno hevonen. Se tuntui oikealta menijältä jo lämmityksessä. Se meni vahvantuntuisesti päätöskierroksen, ja meillä oli ote sisäradan hevosesta jo pitkään.”

Jorma Kontio täräytti Macyn seiskaradalta johtopaikalle. Valjakko sai vetää maltilla avauskierroksen, mutta sitten tuli painetta, kun Visual Alert pullasi rinnalla. Macy oli urhea ja viiletti varmasti ykköseksi ajalla 15,7a/2140m. Team Melkko & Soronen on valmentaja ja Mats Havulehto hoitaja.

”Nyt kun pääsimme ajamaan kesäbalanssilla, niin yksi vaihde tuli lisää. Tämä on mennyt hyvin jo Suomessa ja menestyy myös jatkossa”, Kontio sanoi.

Kontio käytti samaa taktiikkaa Jonnan Irrin valmentamalla Best In Show Asilla. Terävä kiihdytys ulkoradalta toi keulapaikan. Matkavauhti oli rauhallista, kierros mentiin 21,4. Father Patrickin tytär tuli päätöspuolikkaan 11,3-kyytiä ja paineli varmasti ykköseksi ajalla 18,0a/2140m. Taneli Säde on voittajan hoitaja.

”Hevonen oli tosi hyvä heti tauolta. Onneksi saimme ajaa matkalla rauhassa. Tamma on tosi nopea jaloistaan ja tuli kovaa loppuun”, kertoi Kontio, joka voitti kolme Toto65-lähtöä. Norjalainen Thai Charon toi hänelle myös ykkösen.

