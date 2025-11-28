Huutokaupasta yli kaksi kuukautta sitten kadonneet tammavarsat yhä teillä tietymättömillä Norjassa

Norjalainen nettijulkaisu TGN.no on seurannut tiiviisti tapahtumia, jotka saivat alkunsa lauantaina 13. syyskuuta Oslossa Bjerken raviradalla pidetystä 1-vuotiaiden Klasselöps auksjonen 2025 -huutokaupasta. Huutokaupan järjestäjä oli Norjan keskusjärjestö DNT.Ostajien joukossa oli englantilainen Saundersin perhe, jotka halusivat kylmäverisiä kärryhevosiksi. Debbie ja Franky Saunders huusivat kolme varsaa: orin Kringlers Gnist (Kleppe Fanden) ja tammat Lindarling (Brenne Bas) ja Frk Hildestveit (Tekno Eld).Myyjät saivat tietää vasta varsojen myynnin jälkeen, ettei ostajan ole tarkoitus kilpailla hevosillaan raveissa. He ilmaisivat tyytymättömyytensä kauppoihin, josta ostajat hämmästyivät. Myös järjestäjä DNT totesi, ettei sillä ole mitään mahdollisuuksia rajata huutokaupan ostajia esimerkiksi kansallisuuden perusteella.Varsat vietiin yöllä pois Bjerken vierastallista pari päivää huutokaupan jälkeen. Kringlers Gnist palautettiin, mutta tammavarsojen olinpaikasta ei ole tietoa marraskuun lopussa. Myyjien edustaja kertoi niiden sijaitsevan “turvallisessa ja puolueettomassa hoidossa”.DNT teki varkausilmoituksen poliisille, joka ei kuitenkaan ottanut asiaa tutkintaan. DNT:n omat tutkimukset eivät ole tuottaneet tulosta. Keskusjärjestö on viemässä asiaa omaa kurinpitovaliokuntaansa. Toinen myyjistä Björn Nord Stalheim on DNT:n jäsen, ja hänelle esitettiin tiistaina ankaraa 10 vuoden kieltoa osallistumiselle DNT:n toimintaan tai DNT:n järjestämään ravitoimintaan ja sisäänpääsylle DNT:n hallitsemiin tiloihin. Stall Courantin johtoon kuuluva Morten Langli sanoutui marraskuun puolivälissä irti Bjerken raviradan hallituksesta. Häneen DNT ei ole kohdistanut rangaistusvaatimusta, koska Langli ei ole raviyhdistyksen jäsen. DNT:n pääsihteeri Svein Morten Buer kertoi, että yhdistys selvittää mahdollisuutta rangaista sääntörikkomuksista myös henkilöitä, jotka eivät ole sen jäseniä.Kaupan osapuolet päätyivät viemään riita-asian siviilioikeuden käsiteltäväksi. Oikeudenkäynti alkaa 9. joulukuuta Romeriken ja Glåmdalin käräjäoikeudessa. Myyjien asianajaja Geir Jösendal kertoi, että asialle on varattu vain yksi käsittelypäivä, mutta se tuskin riittää.Jösendal arvosteli TGN:lle Stalheimin rankaisemista DNT:ssä. Hän moitti, keskusjärjestön toiminnan olleen “varsinaista sirkusta” ja hämmästeli, kuinka se ryhtyy jatkotoimenpiteisiin ennen oikeuden päätöstä. Jösendal ei sulkenut pois mahdollisuutta, että Stalheim nostaa oikeusjutun myös DNT:tä vastaan.TGN.no:n päätoimittaja Truls G Pedersen kommentoi varsojen myyntisotkua kutsuen sitä “vuoden surullisimmaksi balladiksi”. Hän huomautti, että rönsyilemään lähtenyt keskustelu eri some-alustoilla on aiheuttanut raviurheilulle laajasti mainehaittaa.Pedersen kirjoitti myyjien syyllistyneen kardinaalivirheeseen kauppakiistassa, kun he eivät heti vaatineet myynnille tilapäistä toimeenpanokieltoa riita-asiana, vaan järjestivät omavaltaisesti varsojen siirron muualle.Tosiasia on, että nuijankopautuksen jälkeen huutokauppakohteet ovat vaihtaneet omistajaa, etenkin kun ne on maksettu. Varsat siis varastettiin englantilaiselta omistajalta.Myös DNT joutui hankalaan tilanteeseen, kun varsat seisoivat sen käytössä olleessa tallissa, jonka vartioinnista se maksoi. Keskusjärjestölläkin lienee vastuu “tavaroista”, jotka ostajat olivat uskoneet sen haltuun..Kaksi huutokauppavarsaa yhä kadoksissa Norjassa, juttua päivitetty