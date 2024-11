T C I:n ansiot ovat yli 1,7 miljoonaa dollaria. Sen veli All In Agreement myydään Harrisburgissa. Kuva HU-arkisto: James Lisa

Ulkomaan ravit Jännittävä viikko USA:ssa sisältää Harrisburgin huutokaupan ja presidentinvaalit Huutokauppaviikolla myydään yli 900 yksivuotiasta ja 500 muuta hevosta.