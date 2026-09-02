Idao de Tillard jatkoi voittotahdissa La Capellessa

Franck Nivard ajoi Thierry Duvaldestinin valmentaman Falco Killer Garin johtopaikalle. Tallikaveri Idao de Tillard jäi vetämään toisen radan jonoa. Clement Duvaldestin ei vaatinut matkalla keulahevoselta kärkipaikkaa. Idao de Tillard siirtyi johtoon, kun kaarruttiin maalisuoralle. Idaon takana vaaninut Inexess Bleu eteni tuntumaan. Duvaldestin veti ensin korvapallot pois ja sen jälkeen silmälaput alas, ja Idao de Tillard pinkoi 54 000 euron voittoon kilpailuennätyksellä 09,9a/1800. Inexess Bleu haastoi hyvin ja oli kakkonen samalla ajalla."Olisin voinut ajaa alussa eteenpäin, mutta halusin ottaa rauhallisemmin, enkä pyrkinyt keulaan. Inexess Bleu tuli lopussa lähemmäksi ja lähemmäksi, mutta Idao vastasi hyvin. Sveitsissä olisi seuraavaksi yksi hyvä lähtö ja sen jälkeen Monsissa", Clement Duvaldestin sanoi Equidialle voittajakehässä.Kärkikaksikko kilpaili toukokuussa Elitloppetissa, kumpikin laukkasi finaalissa. Idao de Tillard on kilpaillut epäonnisen Elitloppetin jälkeen neljä kertaa ja voittanut kaikki lähdöt.Kari Lähdekorven KM Hästfarmin omistama Quintus Tooma otti ensimmäisen voittonsa Ranskassa Le Sapin nurmiradalla lauantaina. SJ's Caviarin 5-vuotias poika kiri johtavan takaa 9450 euron voittoon Grand Prix du Sap en Auge -lähdössä Adrien Blandinin ajamana, matka oli 2650m. Vitale Ciotola on ruotsalaisruunan valmentaja. Quintus Tooma tuli Lähdekorven omistukseen huhtikuussa.