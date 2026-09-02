Idao De Tillard ravihevonen
Idao De Tillard Elitloppetissa Solvallassa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Idao de Tillard jatkoi voittotahdissa La Capellessa

Huippuhevoset kohtasivat La Capellen Grand Prix Federation Regionale du Nord -lähdössä keskiviikkona. Kaksinkertainen Prix d'Amériquen sankari Idao de Tillard oli paras.
Julkaistu
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La Capelle
Idao de Tillard
Inexess Bleu
Quintus Tooma
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