Idao de Tillard palaa radoille maaliskuussa

Idao de Tillardin uskottiin tavoittelevan kolmatta peräkkäistä Prix d'Amérique -voittoa, mutta toisin kävi. Severinon poika sairastui ähkyyn kolme kuukautta sitten ja joutui leikkaukseen. Starttaaminen unohdettiin, ja kaikki toimet keskitettiin hevosen tervehtymiseen.Paris-Turf haastatteli valmentaja Thierry Duvaldestinia, ja häneltä saatiin hyviä uutisia."Kakki on sujunut hyvin. Idao de Tillard on jälleen alkanut treenata, kun saimme vihreää valoa eläinlääkäriltä. Olimme pakotettuja odottelemaan jonkin aikaa, jotta lihaksisto palautui myös kuntoon. Ori on saanut paljon treeniä juoksumatolla ja lisäksi sillä on ajettu hölkkää."Duvaldestin uskoo, että Idao de Tillard palaa radoille kuukauden kuluttua Caenissa. Kilpailuvaihtoehdot ovat 5. maaliskuuta ajettava Prix de Parigny ja 12. maaliskuuta juostava Prix de Cauvicourt. Lähtöjen ykköspalkinto on 15 750 euroa.Idao de Tillardin ennätys on 09,4a ja voittosumma 2 947 218 euroa. Sen kilpaili edellisen kerran lokakuussa Solvallassa, jossa se sijoittui neljänneksi UET Elite Circuitin finaalissa. Inexess Bleu voitti, Don Fanucci Zet ja Mellby Jinx olivat seuraavina.