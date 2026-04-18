Idao de Tillard palasi voittajaksi huippuhevosten tähdittämässä Prix de d'Atlantiquessa

Lähdössä oli mukana monta maailmanluokan menijää. Sebastien Guaraton valmentama Frank Gio paineli keulaan, se veti 1150 metriä 09,6-vauhtia. Clément Duvaldestin tarjosi Idao de Tillardille tarkan juoksun, ensin johtohevosen takana. Duvaldestin seurasi, kun Iroise de la Noe kiersi kolmatta rataa pitkin, hän nosti Idao de Tillardin toiselle radalle ja sai Iroise de la Noen eteensä.Thierry Duvaldestinin valmentama Idao de Tillard sai kiritilaa loppusuoran puolivälissä. Duvaldestin veti korvapallot, ja Idao de Tillard syöksyi hurjaa vauhtia ykköseksi, viimeiset 500 metriä 06,5-kyytiä. 90 000 euroa tuli ajalla 10,1a/2150, joka on kilpailuennätys. Idao de Tillardin voittosumma nousi myös Ranskan tilastoissa yli kolmen miljoonan euron.Viime vuoden Elitloppetin sankari Go On Boy kiri myös vahvasti. Se johti jo hetken loppusuoralla ja oli maalissa kakkonen. Keep Going nousi kolmanneksi. Keulahevonen Frank Gio oli neljäs. Vuoden 2023 Amerique-voittaja Hooker Berry oli kuudes. Iroise de la Noe jaksoi seitsemänneksi.Idao de Tillardilla oli isoja terveysongelmia viime vuonna. Se kilpaili vain kolme kertaa. Lokakuun startin jälkeen se sairastui ähkyyn ja joutui leikkaukseen, eikä pystynyt tavoittelemaan kolmatta Amerique-voittoa. Severinon 8-vuotias poika palasi kilparadoille tämän vuoden maaliskuussa."Idao de Tillard oli jopa parempi mitä odotin. Tiesin, että se on nousukunnossa. Mutta täytyy muistaa, että emme edes tienneet, pystyykö hevonen kilpailemaan leikkauksen jälkeen, siksi tämä tuntuu todella hyvältä. Elitloppet on meille se suuri tähtäin, katsotaan, onnistuuko se. Olemme olleet Solvallassa kaksi kertaa aiemmin, toivottavasti vältämme tällä kertaa lähtöradan kahdeksan", Thierry Duvaldestin sanoi ATG:n haastattelussa."Clément Duvaldestin aloitti voittajahaastattelun sanoille: "The King is Back".