Idao de Tillard sairastui ja joutui leikkaukseen

"Idao de Tillardille tuli ongelmia maanantaiaamuna. Se vietiin klinikalle, jossa se leikattiin iltapäivällä. Kiitän eläinlääkäreitä toiminnasta. Tiistaiaamuna hevonen oli kunnossa, eikä välitöntä vaaraa enää ole. Miten kauan toipuminen kestää, sitä on mahdoton arvioida tässä vaiheessa", valmentaja Thierry Duvaldestin kertoi Paris-Turfin jutussa.Idao de Tillard on voittanut Prix d'Amériquen vuosina 2024 ja 2025. Severinon poika on kärsinyt loukkaantumisista tammikuun jälkeen ja palasi radoille syyskuun alussa. Se kilpaili lokakuun alkupuolella UET Elite Circuitin finaalissa Solvallassa ja kiri hurjaa vauhtia neljänneksi. Inexess Bleu voitti.Valmentajan mukaan Idao de Tillardin suunnitelmissa oli kilpailla Prix de Bourbonnais -lähdössä 7. joulukuuta ja jatkaa siitä Prix d'Amériqueen. Nyt kaikki suunnitelmat ovat auki, ja hevosen tervehtyminen on ykkösasia.Idao de Tillard on 7-vuotias ori (Severino – America de Tillard), ennätys on 09,4a ja voittosumma 2 947 218 euroa.