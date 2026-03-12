Ravit Ranska
Kaksinkertainen Prix d'Amériquen voittaja Idao de Tillard palasi pitkältä tauolta.Kuva: Bruno Vandevelde - Le Trot
Igrec de Celland hallitsi Caenissa, kaksinkertainen Prix d'Amérique -sankari seitsemäs

Duvaldestinin tallin Idao de Tillard palasi pitkältä tauolta torstaina Caenissa ajetussa Prix de Cauvicourt -lähdössä.
Caen
Prix de Cauvicourt
Idao de Tillard
Igrec de Celland

