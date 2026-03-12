Igrec de Celland hallitsi Caenissa, kaksinkertainen Prix d'Amérique -sankari seitsemäs

Benjamin Rochard karautti Igrec de Cellandin keulaan 700 metrin juoksun jälkeen, ensimmäinen väliaika oli 09,7. Christophe Jarielin valmentama Igrec de Celland sai rauhoittaa vauhtia, 1200 metriä ravattiin 12,9-kyytiä. Django Riffin 8-vuotias poika hallitsi ja viiletti varmasti 15 750 euron voittoon kilpailuennätyksellä 10,5a/2200.Clément Duvaldestin ajoi Idao de Tillardilla toisen radan jonossa neljäntenä ja kolmantena. Hän nosti Severinon 8-vuotiaan pojan kirikaistalle maalisuoran alussa, mutta tuttua loppuvetoa ei nähty. Idao de Tillard tuli maaliin seitsemäntenä ja juoksi ajan 11,2a/2200. Todellista kuvaa Idao de Tillardin iskukyvystä ei saatu. Caenin kilpailu ajettiin perusvarusteilla.Idao de Tillard voitti Prix d'Amériquen 2024 ajalla 11,6/2700. Viime vuonna ykkönen tuli tuloksella 11,1/2700. Ykköset olivat miljoona euroa. Viimeinen kilpailu oli viime vuoden lokakuussa ajettu UET Elite Circuit -finaali, jossa ori oli neljäs. Marraskuussa Idao de Tillard sairastui ähkyyn ja joutui leikkaukseen."Idao de Tillard kadotti tietysti lihaksiaan paljon tauon aikana, sairastuminen oli vakava. Sitä on treenattu paljon juoksumatolla, ja myös hölkkää on ajettu. Odottelimme pitkään, että eläinlääkäri antaa luvan kovempaan valmennuksen", Thierry Duvaldestin kertoi Paris-Turfissa ennen Caenin starttia.Valmentajan mukaan Prix de l'Atlantique Enghienissä 18. huhtikuuta on kevään tähtäin. Mahdollisesta kilpailemisesta Elitloppetissa Duvaldestin sanoi: "On liian aikaista puhua siitä".Tulokset ja video LeTrotin sivuilta