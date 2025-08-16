Björn Goop
Björn Goop ohjasti Immortal Docin voittoon. Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Immortal Doc Åby Stora Prisin vahvin

Fredrik Wallinin valmentama Immortal Doc voitti 1,5 miljoonan kruunun ykkösen Björn Goopin ajamana.
Julkaistu
Björn Goop
Immortal Doc
Åby Stora Pris
Fredrik Wallin
Umåker
Main Stage
Lake's Edina
Mika Forss
Jonna Irri

