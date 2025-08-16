Immortal Doc Åby Stora Prisin vahvin

Dancer Brodde oli nopein Åby Stora Prisin lähtökiihdytyksessä, kuten ennakoitiin. Kentucky River tuli rinnalle ja painui johtoon ensimmäisellä takasuoralla. Rikard N Skoglundin ajama Kentucky River sai vetää maltillista 14-vauhtia. Björn Goop ajoi Immortal Docin johtohevosen rinnalle kaksi kierrosta ennen maalia.Fredrik Wallinin valmentama Immortal Doc oli maalisuoralla vahvin. Brillantissimen 5-vuotias poika paineli 1,5 miljoonan kruunun voittoon ajalla 12,8a/3140. Kentucky River pinnisti kakkoseksi. Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe kiri takaa vahvasti kolmanneksi Magnus A Djusen ajamana.”Aivan maaginen tunne. Tulla kotiin ja voittaa Åby Stora Pris. Björn ajoi eteenpäin, ja se oli oikea ratkaisu. Immortal Doc on todella vahva. Minulle oli tunne, että voisimme pärjätä, mutta oli vaikea ajatella, miten juoksu menee”, Fredrik Wallin kertoi.”Matkalla mentiin hiljaa, ja halusin ajaa eteenpäin. Jos olisimme jääneet taakse, emme olisi saaneet mitään palkintorahaa. Loppukaarteeseen mentäessä Immortal Doc tuntui hyvältä, ja kun vedin korvapallot, alkoi tapahtua”, Björn Goop sanoi. Åby Stora Pris oli UET Elite Circuit -sarjan 14. osakilpailu.Antti Ojanperän valmentama Main Stage juoksi Santtu Raitalan ajamana toisen jonon kuudentena. Se joutui loppukaarteessa hieman häirityksi, mutta tuli hyvin pääjoukkoon mukaan ja oli yhdeksäs. Annamari Sipilän omistama Dundee As matkasi neljäntenä ulkona ja nousi kuudenneksi. Epic Kronos jäi neljännestä sisältä hännille.Åbyn 75-kierros alkoi Leif ”Loket” Olssons Minne -lähdöllä. Jori Turja oli paikalla muistelemassa Bingolotosta ja raviurheilusta tunnettua Olssonia. ”Tutustuin häneen jo 1980-luvun alussa, kun työskentelin Olle Goopilla ja Olssonilla oli hevosia siellä”, Turja kertoi.Alessandro Gocciadoron Eolo Jet voitti Olssons Minnen. Magnus A Djuse karautti keulaan, ja Wishing Stonen poika paineli ykköseksi ajalla 10,3a/1640.”Eolo Jet tuntui jättihyvältä, se avasi paremmin kuin uskoin, ja se on yleensä hyvä merkki”, Magnus A Djuse sanoi.Big Little Man oli suuryllättäjä pronssidivisioonassa. Se kiri valmentajansa Svend Dyhrbergin ajamana takaa ykköseksi ajalla 12,8a/2640. Peliprosentti oli yksi, ja se oli lähdön vähiten pelattu. Bit Little Manin voittosumma oli selvästi lähdön pienin, nyt 125 000 kruunun ykkönen nosti voittosumman yli 500 000 kruunun.Nelivuotiaiden Ragnar Thorgrens Minne -lähdön voittaja palkittiin 200 000 kruunulla. Örjan Kihlström ajoi Bright Starin keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Daniel Redénin valmentama Muscle Hillin poika veti reipasta vauhtia ja voitti helposti ajalla 10,8a/2140. Bright Star sijoittui Finlandia-päivän Glenn Kosmos Memorialissa kakkoseksi, Callela Callmeboss voitti.”Bright Star on tullut paremmaksi ja paremmaksi joka startissa. Se on innokas menemään, mutta myös jaksava. Tuntui, että se vain hölkkäsi, vaikka juoksi 10,8-tuloksen”, Kihlström kehui.Uumajassa ajettiin perjantain pääravit. Kotiradan Jonna Irrillä oli loistoilta, tuloksena kaksi voittoa. Marcus Lilius ajoi Fantastiskosåfin-tamman voittoon ajalla 17,5a/2140. Mika Forssin ohjastama Lake’s Edina toi ykkösen Norrlands Elitserienin tammalähdössä. Forss ajoi HJ Stablen kasvattaman ja omistaman Bird Parkerin tyttären johtoon. Minna Isokivijärven hoitama Lake’s Edina irtosi varmasti 40 000 kruunun voittoon ajalla 13,8a/1640.Uumajan erikoisuus oli Hot’n Cold -lähtö, jossa kylmäveriset ja lämminveriset kohtasivat. Ove A Lindqvistin ajama ja Per Linderothin valmentama 12-vuotias lämminverinen Donners Am nousi 400 metrin takamatkalta ykköseksi ajalla 15,2/2540. Kylmäverinen Guli Theo piti kakkoseksi tuloksella 28,9/2160.