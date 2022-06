Imperatur Am ja Thai M. Square T86-kierroksen tähdittäjät

Geir Vegard Gundersenin valmentama 4-vuotias Ruotsissa syntynyt Imperatur Am palasi lähes vuoden tauolta. Se kiri Magnus Teien Gundersenin ajamana voittoon ajalla 15,7a/2100m. Stall Courantin omistama Ready Cashin poika ehti 3-vuotiaana kilpailla kaksi kertaa ennen loukkaantumistaan. Imperatur Amin emä on E3:n ja Drottning Silvias Pokalin voittaja Princess Face, joka keräsi 4,6 miljoonan kruunun voittosumman.

”Imperatur on uskomattoman hienosukuinen ja todella hieno hevonen. Jos vain terveys säilyy, ja hevonen kilpailee keskittyneesti, niin on hyvät mahdollisuudet, että siitä kehittyy huippuhevonen”, valmentaja-Gundersen uskoi.

Thai M. Square on toinen 4-vuotias, jolle voi ennustaa hienoa tulevaisuutta. Pål Buerin ajama Broadway Hallin poika eteni johtavan rinnalle ja paineli siitä ykköseksi ajalla 14,1a/2100m. Startti oli oriin kuudes, eikä se vielä tiedä, miltä tappio maistuu.

”Hevonen on ennen kaikkea vahva, mutta se on saanut vähitellen myös nopeutta. Derbyhevoseksi on vielä matkaa, mutta kyllä me uskomme, että sinne ehditään”, Buer totesi.