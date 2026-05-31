In The Night Gar ja Grosbois voittivat miljoonan kruunun ykköset

Miljoonan kruunun ykkönen oli voittajan palkintona 3-vuotiaiden tammojen Treåringseliten-Breeders Course -lähdössä. Johan Untersteinerin Cruiser (Calgary Games) oli suuri suosikki. Se johti pitkään, mutta jäi neljänneksi. Alessandro Gocciadoron In The Night Gar (Victor Gio) kiri väkevästi ykköseksi ajalla 12,2a/2140. Toinen italialainen Ifigenia Of Brown (Walner) nousi kakkoseksi, Paul Hagoort valmentaa.Björn Goopin valmentama ja ajama Grosbois vei miljoona kruunua orien/ruunien Treåringseliten-Breeders Course -lähdössä. Maharajahin 3-vuotias poika meni keulaan, eikä voittajasta sen jälkeen ollut epäselvyyttä. Grosbois paineli helposti ykköseksi ajalla 11,1a/2140. In The Wind Gar (Captain Corey) nousi kakkoseksi."Aivan uskomaton päivä, jälleen miljoonan kruunun ykkönen. Tässä uskoin kärkipään sijoitukseen. Grosbois on nopea, se oli alussa pirteä ja vähän haparoikin. Oli hyvä, kun Alessandro (Mister Navajo/Gocciadoro) tuli rinnalle kierros jäljellä. Grosbois on aina ollut hyvä hevonen, vaikkei se ei aiemmin erottunut muista hyvistä. Mutta koelähdön jälkeen se on kehittynyt edelleen", Goop sanoi.Alessandro Gocciadoron valmentama Giovaz kiri 4-vuotiaiden tammojen lähdön ykköseksi. Antonio de Nardo käänsi Maharajahin tyttären neljännestä ulkoa etenemään, voittotulos oli kova 09,8a/1640. Katja Melkon tallin My Creation tuli myös hyvin loppuun saakka ja oli kolmas, ennätys on nyt 10,0a. Jouni Hillbomin Molly Jo Poof haparoi maalisuoran alussa ja seurasi sisärataa pitkin kuudenneksi.Tino Keväänranta ajoi oppilasohjastajien Lärlingselitenissä Full Speed Forwardia. Jonna Irrin valmentama Maharajahin tytär sijoittui viidenneksi ennätysajalla 10,2a/1640. Timo Nurmoksen valmentama Global Caps kiri voittoon Viktor Rosleffin ajamana ajalla 09,2a. Stutteri Kempin kasvattama X.O.Kemp oli kolmas.Nelivuotiseliitin voittaja palkittiin 500 000 kruunulla, ja kovaa mentiin. Alessandro Gocciadoron valmentama Golden Boy kiri takaa voittoon Antonia di Nardon ajamana ajalla 08,8a/1640. Gocciadoro itse ajoi Giotto Ekin toisen jonon vetäjäksi, Giotto Ek otti kakkossijan. Marko Kreivin Pure Count oli keulasta kolmas.Kolmen päivän ravimaraton päättyi sunnuntaina 14. lähtöön, voitto meni Timo Nurmokselle. Magnus A Djusen ajama Västerbo Redless kiri neljännestä ulkoa 4-vuotiaiden tammojen lähdön parhaaksi ajalla 11,7a/2140. Ykkönen oli Nurmoksen tallin neljäs. Isto Kuisman valmentama Minerva Sisu ei saanut lopussa kiritilaa ja tuli maaliin kuudentena. Kenneth Danielsenin Hot Package yritti takaa kiertää porukkaa, mutta tehtävä oli hankala, tamma oli 11. maalissa."Västerbo Redless on treenannut talven ja kevään hyvin. Vauhti lähdössä oli kovaa, mutta hevonen kiri hyvin. Olen tyytyväinen viikonloppuun, voitin viisi lähtöä", Magnus A Djuse sanoi.