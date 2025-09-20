Ravit Ranska
Inexess Bleu Grand Prix de Wallonien ykkönen Monsissa, Idao de Tillard kolmas

UET Elite Circuitin viimeinen karsintakilpailu ajettiin Monsin radalla Belgiassa. Laurent Cl. Abrivardin valmentama Inexess Bleu vei 72 000 euron voiton.
