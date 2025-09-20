Inexess Bleu Grand Prix de Wallonien ykkönen Monsissa, Idao de Tillard kolmas

Alexandre Abrivard ajoi Inexess Bleun kolmannelle radalle, ja valjakko kiersi keulaan kilometrin juoksun jälkeen ohi Josh Powerin. Inexess Bleu piti paikkansa ja vei 72 000 euron voiton Grand Prix de Walloniessa. Josh Power yritti sisäradan ohituskaistan kautta edelle. Sébastien Ernaultin ajama ori pääsi lähelle, muttei ohi. Kaksinkertainen Prix d’Amérique -voittaja Idao de Tillard juoksi toisessa ulkona, kiersi sitten toisen jonon vetäjäksi ja punnersi lopussa kolmanneksi. Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe oli Magnus A Djusen ajamana seitsemäs. Se kiersi loppumatkan kolmatta rataa.Grand Prix de Wallonie oli UET Elite Circuitin viimeinen osakilpailu. 12 eniten pisteitä kerännyttä selviää finaaliin, joka juostaan Solvallassa 11. lokakuuta. Finaalin voittaja saa 2,8 miljoonaa kruunua..Prix d’Amériquen voittaja mukana UET Elite Circuitin päätöskisassa, Puron kasvatti lähdön ainoa ruotsalainen