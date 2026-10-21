Inexess Bleu piti Idao de Tillardin takanaan Toulousessa

Kärkipaikka vaihtui alkumatkalla useaan otteeseen. Clémente Duvaldestinin ajama Idao de Tillard oli kolmas keulahevonen, se meni kärkeen 800 metrin juoksun jälkeen. Kun lähdettiin päätöskierrokselle Alexandre Abrivardin ajama Inexess Bleu painui johtopaikalle. Se piti paikkansa varmasti ja eteni voittoon ajalla 13,3a/2750. Idao de Tillard yritti haastaa ja oli kakkonen maalissa ajalla 13,7a. Jeannette Priory seurasi kolmanneksi ja Jörgen Westholmin valmentama Ninepoints Lasse neljänneksi.Idao de Tillard on Prix d'Amériquen voittaja vuosilta 2024 ja 2025. Inexess Bleu ja Idao de Tillard olivat mukana tämän vuoden Elitloppetin finaalissa, mutta molemmat laukkasivat.ATG Live lähetyksessä kerrottiin, että tämä oli Inexess Bleun viimeinen startti tällä kaudella ennen pidempää taukoa. Samoin lähetyksessä sanottiin, että Idao de Tillardin seuraava tähtäin on 13. joulukuuta juostava B-lähtö Prix du Bourbonnais.Tulokset ja video, LeTrotin sivuilta