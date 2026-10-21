Elitloppet-ravit Solvallassa
Inexess Bleu juoksi keväällä Elitloppetissa.Kuva: Solvalla
Ulkomaat

Inexess Bleu piti Idao de Tillardin takanaan Toulousessa

Grand Prix du Sud-Quest -lähdössä nähtiin ranskalaisia huippuhevosia. Abrivardin tallin Inexess Bleu vei 90 000 euron ykkösen.
Julkaistu
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Idao de Tillard
Inexess Bleu
Grand Prix du Sud-Quest
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