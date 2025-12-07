Ravit Pariisissa
Inmarosa voitti Harper Hanoverin ME-ajalla.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Inmarosa palasi voittajaksi Prix d'Amériquen karsintalähdössä

Prix du Bourbonnais oli Prix d'Amériquen toinen karsintalähtö. Laurent Claude Abrivardin valmentama tamma Inmarosa vei voiton yllättäjänä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vincennes
Prix du Bourbonnais
Inmarosa
Leo Abrivard

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi