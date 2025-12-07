Inmarosa palasi voittajaksi Prix d'Amériquen karsintalähdössä

Daniel Wäjersten ajoi Borups Victoryllä alussa eteenpäin ja sai johtopaikan. Kun Izoard Vedaquais tuli rinnalle, Wäjersten luopui keulapaikasta. Izoard Vedaquais veti 1350m 11,9 ja 1950m 11,8, rata oli märkä. Leo Abrivardin ajama Inmarosa eteni keulaan loppukaarteeseen mentäessä ja paineli 54 000 euron voittoon ajalla 11,7/2850.Keep Going nousi sisäratajuoksun jälkeen kakkoseksi. Izoard Vedaquais oli kolmas ja porukan pienivoittosummaisin Harmony du Rabutin neljäs. Borups Victory sai kiritilaa, mutta jäi viidenneksi. Alussa haparoinut Fredrik Wallinin Immortal Doc nousi seitsemänneksi. Daniel Redénin Crown oli kahdeksas. Neljä parasta saivat paikat Ameriqueen, joka ajetaan tammikuun viimeisenä sunnuntaina."Tämä tamma on ihan uskomaton. Inmarosa menee aina hienosti, kilpailemme sitten Ranskassa tai lyhyemmillä radoilla Ruotsissa. Nyt saimme heti paikan Prix d'Amériqueen, olen todella iloinen", valmentaja Abrivard kertoi ATG Liven haastattelussa."Pääsimme hyvin matkaan ja ajoin eteenpäin. Toivoin, että olisimme olleet sijoilla kaksi tai kolme, mutta Borups Victory väsyi hieman viimeisellä 50 metrillä", Wäjersten sanoi.Inmarosan edellinen ykkönen oli toukokuulta Solvallasta. Silloin se oli paras Elitloppet-viikonvaihteen Harper Hanoverin lähdössä ajalla 11,5/3180. Izoard Vedaquais oli Harper Hanoverin ykkönen 2024 ajalla 11,8/3180.Tulokset ja video LeTrotin sivuilta