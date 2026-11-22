Björn Goop osaa ranskalaisen volttilähdön. Hän lähti Daniel Wäjerstenin valmentaman Kuiperin kanssa muiden ulkopuolelta ja ajoi johtopaikalle. Sen jälkeen keulapaikka vaihtui tiuhaan, kun kärkeen menivät ensin Ideal Ligneris ja sen jälkeen Kanto Avis. Frank Gio ja Wäjerstenin Borups Victory kiersivät pitkään kolmatta rataa ja painuivat myös kärkeen. Leo Abrivardin ajama Inmarosa eteni Borups Victoryn ohi keulaan, ja juoksu ratkesi siihen. 8-vuotias tamma Inmarosa jätti muut maalisuoralla ja vei ylivoimaisesti 54 000 euron ykkösen ajalla 11,6/2700."Inmarosa oli uskomattoman hyvä tänään. Se tuntui niin hyvältä, että tiesin jo hyvissä ajoin, että voisimme voittaa. Inmarosa voitti tämän B-lähdön helpommin, mitä aiemmat B-lähtöjen voitot ovat tulleet. Loppusuoralla tunne oli mahtava, kun ohjissa oli todella hyvä paine", Leo Abrivard sanoi Equidian haastattelussa. Inmarosa on juossut Ameriquessa kolmena viime vuotena, mutta menestystä ei vielä ole tullut.Neljä ensimmäistä saivat paikat Prix d'Amériqueen. Free Time Jepson kiri kakkoseksi. Keep Going nousi kolmanneksi. St Michelin voittaja Kuiper juoksi lopulta viidentenä sisäradalla, sai kiritilaa ja spurttasi terävästi neljänneksi. Moninkertainen Suomen valloittaja Borups Victory jäi yhdeksänneksi. Suosikkeihin kuulunut Frank Gio oli viides."Aivan mahtavaa, ja tosi hieno juttu Danielille, että Kuiper on Prix d'Amériquessa. Kuiper avasi kovaa ja teki hienon loppukirin", Goop iloitsi ATG:n lähetyksessä.Tulokset ja video LeTrotin sivuiltaPrix d'Amérique 2027Karsintalähdöistä Prix d'Amériqueen:Inmarosa (Laurent Claude Abrivard)Free Time Jepson (Alessandro Gocciadoro)Keep Going (Mathieu Mottier)Kuiper (Daniel Wäjersten)Seuraava karsintalähtö Prix du Bourbonnais 13.12.