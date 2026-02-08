Iroise de la Noe Prix de Francen ykkönen, tulos 09,4a sivuaa kilpailuennätystä - "Tämä on uskomatonta"

Alessandro Gocciadoron Executiv Ek ampaisi kasiradalta kovaa ja paineli lähtösuoralla kärkeen. Daniel Redénin valmentama Francesco Zet pääsi ykkösradalta johtavan taakse. Kun kärkipaikka vaihtui, Francesco Zet matkasi neljäntenä sisäradan jonossa. Alexandre Abrivard karautti Redénin toisen hevosen Epic Kronoksen keulaan 1250 metriä ennen maalia. Ensimmäiset 1100 metriä mentiin 09,0-vauhtia.Thomas Levesque ajoi Iroise de la Noen johtohevosen rinnalle. Iroise de la Noe painui kärkeen päätöskaarteen lopussa. Tornado Bellon 8-vuotias tytär jyräsi vakuuttavasti 180 000 euron voittoon ajalla 09,4a/2100, joka sivuaa Idao de Tillardin 2024 juoksemaa kilpailuennätystä. Iroise de la Noe voitti Prix d'Amériquen viimeisen karsintakilpailun Prix de Belgiquen. Se pelattiin Ameriquessa suosikiksi, mutta laukka vei mahdollisuudet."Tämä on uskomatonta. En ole aikaisemmin onnistunut näin isossa lähdössä. Iroise de la Noe tuntui tänään niin hyvältä, että halusin näyttää kaikille, kuinka hyvä se on ja ajoin rohkeasti. En uskaltanut tehdä mitään lähtöauton takana, enkä loppusuoralla, annoin vain hevosen tulla", tyytyväinen Thomas Levesque kertoi ATG Liven haastattelussa.Romain Derieuxin Go On Boy kiri kakkoseksi. Elitloppetin ykkönen voitti Prix de Francen vuosi sitten. Benjamin Rochard sai käännettyä Francesco Zetin toiselle radalle ja siitä kolmannen radan kirijonoon. Francesco Zet eteni terävästi kolmanneksi. Tallikaveri Epic Kronos tsemppasi keulasta neljänneksi. Prix d'Amériquen voittaja Hokkaido Jiel ei pystynyt kärkitaistoon ja oli maalissa kahdeksas."Olen tosi tyytyväinen kumpaankin hevoseen. Francesco tuli tosi kovaa loppumatkan ja ohitti monta hevosta. Kilpailu on tällaista, ja joskus joutuu lähtemään kaukaa kiriin, ykkösradasta tuli loukkupaikka. Epic Kronos kävi viikolla vähän kuumana, siksi olin hieman epävarma sen kanssa. Se teki myös oikein hyvän juoksun", Daniel Redén sanoi ATG Liven haastattelussa.Tulokset ja video LeTrotin sivuilta