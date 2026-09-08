Italiassa oli päivällä kallein ori Meadowlands As 170 000 euroa ja illalla Monamour Gio 225 000 euroa

Huutokauppayhtiö Italian Thoroughbred and Trotting Sales (ITS) piti kaksi peräkkäistä 1-vuotiaiden ravivarsojen Yearling Sale -huutokauppaa maanantaina. Niistä isompaan oli ilmoitettu 132 varsaa. Paikalle saapui 120, ja kaupat tehtiin 96 varsasta. Sisäänhuudettujen 24 varsan joukossa oli ainoa Tetrick Wanian jälkeläinen, ori 109 Milu' Jet.Kallein oli Chapter Sevenin poika 90 Meadowlands As 170 000 eurolla. Sen emänemä Solveig (Yankee Glide) on jättänyt Donato Hanoverin kanssa tamman Shake It Cerry 2,7 milj.USD sekä siitosorit Uncle Lassen ja Solvaton.Toiseksi kallein oli Nad Al Sheban tytär 99 Milady Gar, jonka veljiä ovat Cobra Killer Gar (Readly Express) 686741 e, Shadow Gar (Pine Chip) 584 316 e ja Vincero Gar (SJ's Photo) 378 785 e.Italian ykkösvalmentaja Alessandro Gocciadoro kuittasi päivähuutokaupasta nimiinsä neljä varsaa. Niistä kallein oli 115 000 euron ori 91 Mistero Bi (Maharajah).Face Time Bourbonin varsojen huutokaupassa oli 22 varsaa, joista myytiin 15. Korkein hinta maksettiin tammavarsasta 21 Monamour Gio, jonka 11-aikainen emä Amazing Gio (Royalty For Life) on jo tuottanut 5-vuotiaan tamma Funny Gion (Face Time Bourbon) 08,9a vs. 699 224 euroa. Isoäiti on euromiljonääri Ilaria Jet (Pine Chip).Oreista eniten, 170 000 euroa, maksoi ME-tamma Bourbonistan täysveli Mc Donald Gio. Sen emä Affinity Kronos (Joke Face) on Going Kronoksen (Viking Kronos) ja Lantern Kronoksen (Viking Kronos) sisko.Toinen 170 000 euron ori oli 9 Mustang Gio, jonka emä Zed Wise As (Yankee Glide) on Vivid Wise Asin sisko ja kahden 11-aikaisen Face Time Bourbonin jälkeläisen emä.Innokkain ostaja oli Karin Walter-Mommertin Stall KWM. Sille meni 5 varsaa yhteensä 525 000 eurolla. Kalleimmat olivat: ori 18 Magic Gio 150 000 euroa ja ori 16 Mustang di Venere 140 000 euroa.ITS-huutokauppatulokset:1) Päivähuutokauppa its-aste.com/aste/asta-selezionata-yearlings-trottatori-6/2) FTB-iltahuutokauppa its-aste.com/aste/asta-evento-face-time-bourbon/