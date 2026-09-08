Italian huutokauppa
Meadowlands As myytiin 170 000 eurolla, se oli päivähuutokaupan kallein.Kuva: Huutokauppasivusto
Ulkomaat

Italiassa oli päivällä kallein ori Meadowlands As 170 000 euroa ja illalla Monamour Gio 225 000 euroa

ITS piti maanantaina Face Time Bourbonin jälkeläisille oman iltahuutokauppansa.
Julkaistu
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ITS huutokauppa
Meadowlands As
Monamour Gio
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