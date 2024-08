Björn Goop on Fame And Gloryn kuski. Kuva: Jarno Unkuri

Ulkomaan ravit

Fame And Glory suosikkina Ruotsin Derbyssä, ”Kaikki karsintavoittajat olivat todella hyviä”

Jägersrossa ajetaan Svenskt Travderby ja Derbystoet sunnuntaina. Kriteriumin sankari Fame And Glory on Derbyn suosikki. Suomen Derbyn sankari Santtu Raitala ajaa molemmissa Derby-finaaleissa. Raitalalla on suosikki Toto75-pelin avauskohteessa.