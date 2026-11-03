Jälleen railakas alku Harrisburgissa: Marylandin sisko maksoi 800 000 dollaria

Viime vuonna kallein oli miljoonan dollarin tamma French Café, nyt eniten maksoi Coffeeshop Hanover, jonka ostivat Super Chapterin, Apexin, Aetos Kronoksen ja Spencer Hanoverin omistajina tunnetut Jeff Snyder ja Arthur Pronti 800 000 dollarilla."Hevosemme ovat ansainneet niin mukavasti, että meille on jäänyt rahaa säästöön. Eikä tuossa tammavarsassa ole mitään vikaa, vai kuinka? Tamman hankinnassa hinta ei ole täyttä uhkapeliä, koska sillä on siitosarvonsa", Snyder kommentoi Harness Racing Updatelle.Hän kertoi myös, että sekä Super Chapter että Apex menevät siitosoreiksi Hanover Shoe Farmille Pennsylvaniaan, joten on luonnollista tukea Hanoverin toimintaa.Avausmaanantain kokonaismyynti nousi yli 18,8 miljoonaan dollariin, joka on 15% enemmän kuin viime vuonna. Varsojen keskihinta kohosi 12,8% ja oli 108 126 USD.Ravurivarsoja myytiin yhteensä 84, joista tammoja oli 46 ja oreja 38. Niistä maksettiin yhteensä 10,4 miljoonaa. Tammavarsat ovat perinteisesti kalleimpia, niiden keskihinta oli 145 739 USD (mediaani 70 000 USD) ja orien 98 132 USD (mediaani 62 000 USD). Peitsariorien keskihinta nousi 102 800 dollariin (mediaani oli korkein 80 000 USD).Isäoreista kalleimmat varsat olivat ensimmäisenä päivänä Walnerilla 191 000 dollarin keskihintaan (yhteensä 2,3 milj. USD/12 varsaa). Captain Coreyn varsojen keskihinta oli 180 625 USD (1,44 milj./8 varsaa). Kolmas oli vanha maestro Muscle Hill 173 333 USD (1,04 milj./6 varsaa). Chapter Sevenin 21 varsaa myytiin yhteensä 3,5 miljoonalla, josta keskihinnaksi tuli 166 762 USD. King Of The North pääsi 5 varsalla 131 000 dollarin keskihintaan (yhteensä 655 000 USD).Noel Daleyn tallin suomalaisten kilpaori Volume Eightistä myytiin 6 ensimmäisen ikäluokan varsaa 71 167 dollarin keskihintaan. Endurancen (Captain Corey) veli 92 Lovelorn (Volume Eight) maksoi Noel Daleyn tallin amerikkalaisostajalle105 000 USD.Tactical Approach ja sen isä Tactical Landing eivät saaneet ostajia syttymään. Niillä oli molemmilla 6 varsaa kehässä, joiden keskihinnoiksi jäi 36 667 USD ja 27 500 USD.Standardbred Horse Sales Companyn johtaja Dale Welk hyrisi tyytyväisyyttä ja korosti, että paikalle oli saapunut ennätysmäärä ostajia, selvästi enemmän kuin vimeiseen kolmeen, neljään vuoteen. Hän kuvaili, että huutokauppasali oli pullollaan, ja väkeä liikkui runsaasti kaikissa muissakin tiloissa.Huutokauppa jatkuu Harrisburgissa tänään tiistaina klo 10 alkaen (klo 18 Suomen aikaa).Maanantain kymmenen kalleinta varsaa olivat:43 t Coffeeshop Hanover (Chapter Seven - Crucial) – 800 000 USD179 t Glory Road (Muscle Hill - Goldy Mary) – 700 000 USD73 t Book A Spa Day (Walner - Hot Mess Hanover) – 685 000 USD96 o Mr Sean Hanover (Captain Corey - M Diddy) – 675 000 USD168 t Empressofwalnford (Walner - The Empress Ice) – 660 000 USD91 t Finest Chapter (Chapter Seven - Fine Tuned Lady) – 550 000 USD135 o Rami Hanover (Chapter Seven - Ramona Hill) – 475 000 USD125 t Summer Falls (Captain Corey - Perfect Summer K) – 250 000 USD88 t Live Long Hanover (Chapter Seven - Lifetime Pursuit) – 245 000 USD95 t Queen Contender (King of the North - Major Muscle) – 200 000 USDThe Black Book Salen nettisivulle tästä.