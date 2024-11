Janita Luttusen valmentama Nordic Beauti Ponsse-finaaliin, Ville Koivistolle kaksi voittoa

Nordic Beauti lähti terävästi matkaan, ja Jens Eriksson ajoi sen johtoon pyrähtäneen Flory Lanen taakse. Eriksson käänsi 3-vuotiaan Readly Expressin tyttären viimeisellä takasuoralla johtavan rinnalle. Norjassa syntynyt Nordic Beauti paineli varmasti ykköseksi ajalla 17,5a/2140. Nordic Beautin kilpailu oli ensimmäinen Janita Luttusen valmennuksesta.

Bert Petterssonin valmentama Ludovie Sisu (Who’s Who) kiri kakkoseksi ja nappasi finaalipaikan Ouluun. Petri Salmelan valmentama ja Valley Media Oy:n omistama Niedermayer S.Boko nousi kolmanneksi.

”Nordic Beauti tuntui loppukaarteessa jättihyvältä, ja sain vain katsella, tuleeko mistään kiriviä hevosia. Janitan hevoset ovat menneet hienosti, ja hänen kanssaan on mukava tehdä yhteistyötä”, Jens Eriksson sanoi.

Ville Koivisto ajoi kaksi suomalaisvoittoa jo ennen 64-kohteita. Iida Lanton valmentama Micke Palema viiletti Ville Koiviston ajamana keulasta ykköseksi ajalla 17,8a/2140. Lähtö jouduttiin uusimaan, kun oli juostu 600 metriä. Takana olevat valjakot kolaroivat. Micke Palema oli johtopaikalla jo uusitussa lähdössä.

”Micke Palema lähti rivakasti molemmilla kerroilla. Sain ajaa ihan oman juoksun. Ajoin alta pois loppukaarteessa. Hevonen jäi vähän yksin, ja avasin varmuudeksi korvat, hieno esitys”, Koivisto kertoi.

Mari Leinosen 3-vuotias Overhead Panel oli Koiviston toinen voittaja. Uncle Lassen 3-vuotias poika pääsi takamatkalta hyvin matkaan ja juoksi neljäntenä toisen radan jonossa. Koivisto käänsi kiriin, ja Overhead Panel porhalsi keulaan viimeisellä takasuoralla. ST:n Nuorten Sarjan 40 000 kruunun voitto tuli varmasti ajalla 17,8/2160.

”Overhed Panel teki kovan vaikutuksen. Kun käänsin kolmannelle, tuntui että tämä menee tosi kovaa. Hevonen voitti pystyyn. Olen nyt voittanut neljä kertaa Ruotsissa. Luxus Vice ja Kalsarikännit ovat aikaisemmat voittohevoseni”, Koivisto kertoi.

Xpress64-kierros päättyi Jax Journeyn voittoon Rommessa. Jorma Kontio piti sisäradalta johtopaikan. Marko Korven valmentama Nuncion poika paineli helposti ykköseksi ajalla 13,9a/2140.

”Jax Journey on treenannut hyvin kotona. Luotin siihen tänään paljon. Se on parempi hevonen, mitä voittosumma näyttää. Kaipaan tosi paljon 75-voittoa, ja toivon, että Jax Journey toisi sen. Ajamme 75-lähdön ehkä Åbyssä 14. joulukuuta”, Marko Korpi kertoi.

Janita Luttusella oli kahdeksan hevosta kotiradalla Bodenissa. Jens Erikssonin ajama Donna As toi ensimmäisen voiton pistelähdössä. What The Hillin tytär kiersi ykköseksi ajalla 17,1a/2140.

Eskilstunassa ajettiin perjantain lounasravit. Jorma Kontio ja Mika Forss ajoivat Eskilstunassa ja kiirehtivät sieltä Rommeen. Marko Korven valmentama Titan Journey palasi voittajaksi Eskilstunan pistelähdössä. Edellinen oli viime vuoden lokakuulta. Jorma Kontio ajoi 10-vuotiaan Donato Hanoverin pojan johtopaikalta vakuuttavasti ykköseksi ajalla 17,4/2140.

”Sain ajaa alkumatkan rauhallista vauhtia, ja voitto tuli varmasti. Titan Journey on jo vanha hevonen, mutta se on kilpaillut vähän. Nyt se on kunnossa”, Kontio sanoi.

Mika Forss ajoi Petri Salmelan Staro Royal Markilla, joka oli Toto65-pelin suuri suosikki. Maharajahin 4-vuotias poika kiri sinnikkäästi ykköseksi, joka oli toinen peräkkäinen.

“Staro Royal Mark on Make The Markin veli. Se on nyt alkanut menemään hyvin. Tänään se suoritti kisan hyvin”, Mika Forss totesi.

Ponsse Cp - finaalihevoset

1.10. Oulu

Pappappero

Rose Doree

13.10. Kuopio

Club Nord Caviar

Giant Brodde

15.11. Oulu

Callela Evelyn

Blacky Luca

29.11. Kuopio

Pure Titan

Sunrise Fria

29.11. Boden

Nordic Beauti

Ludovie Sisu

Finaali 14.12. Oulussa, finaalissa ykköspalkinto on 12 000 €.