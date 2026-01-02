Jean-Michel Bazire loukkaantui – kiidätettiin sairaalaan

Kolme Baziren tallin hevosta olivat valmennusajossa. Yksi hevosista ajautui Jean-Michel Baziren ajaman hevosen eteen, ja molempien hevosten ohjastajat putosivat kärryiltä ja jäivät makaamaan maahan. Jean-Michel Bazire meni hetkeksi tajuttomaksi ja loukkasi ainakin ranteensa, siinä epäillään murtumaa. Toisen hevosen ohjastaja René Mascle sai polveensa tällin.Molemmat kuskit kiidätettiin sairaalaan tarkempiin tutkimuksiin ja hoitoon. Baziren eteen ajautunut hevonen (Jablonski) sai sairauskohtauksen ja menehtyi. Baziren ajama Jingle du Pont laukkasi valtoimenaan pari kierrosta ja saatiin sen jälkeen kiinni. Se selvisi pienillä naarmuilla.Jean-Michel Bazire on yksi Ranskan menestyneimmistä ohjastajista ja valmentajista. Hän on moninkertainen Sulky d'Or -tittelin voittaja. Jean-Michel Bazire ajoi Hooker Berryn Prix d'Amériquen voittoon 2023, hänellä on kaikkiaan 5 Amérique-voittoa, joista ensimäinen tuli amerikkalaisella Moni Makerilla 1999. Hän on ohjastajana ajanut yli 6800 voittoa. Hänen valmentamansa hevoset ovat juosseet yli 4000 voittoa. Jean-Michelin poika Nicolas toimii nykyisin tallin vastuuvalmentajana.Jean-Michel Baziren loukkaantumien tuli ikävään aikaan, kun Pariisin talvimeeting on täydessä vauhdissa. Hän on toiminut Kirsi Mannisen hoitaman Jushua Treen kuskina, ja paikka Prix d'Amériqueen on varmistettu kahteen kertaan. Ehtiikö Bazire toipua Ameriqueen, jää nähtäväksi.Jean-Michel Baziren suurvoittoja Suomesta: Finlandia-Ajo: Kart de Baudrairie 2005, Oiseau de Feau 2008, Igor Font 2009 ja 2011 Commander Crowe, Kymi Grand Prix: Kart de Baudrairie 2004, L'Amiral Mauzun 2008 ja Aubrion du Gers 2018.