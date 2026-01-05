Jean-Michel Baziren kädessä murtuma, miten käy Prix d'Amériquen?

Kolme Baziren tallin hevosta oli perjantaina treeniradalla, kun yksi niistä kaatui Jean-Michel Baziren ajaman hevosen eteen. Molemmat ohjastajat putosivat kärryiltä ja jäivät makaamaan maahan. Jean-Michel Bazire oli hetken tajuton ja loukkasi ranteensa, josta magneettikuvissa paljastui murtuma. Toisen hevosen ohjastaja Renë Mascle sai myös tällin päähänsä ja naarmuja jalkoihin.Baziren murtuma on vasemmassa kädessä. Ainakaan lähiviikkojen ohjastukset eivät onnistu. Miten käy tammikuun viimeisenä sunnuntaina ajettavan Prix d'Amériquen, on vielä arvoitus. Bazire itse ei ole luopunut toivosta ajaa Jushua Treellä. Tgn.no oli saanut tietoa Baziren tallilta lauantaina. Siinä sanottiin:"Bazire on harvinaisen sitkeä taistelija, eikä heitä pyyhettä kehään ennen kuin on aivan pakko." .Jean-Michel Bazire loukkaantui – kiidätettiin sairaalaan