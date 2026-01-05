Ravit Ranska
Jushua Tree ja Jean-Michel Bazire.Kuva: Bruno Vandevelde - Le Trot
Jean-Michel Baziren kädessä murtuma, miten käy Prix d'Amériquen?

Paris-Turf raportoi perjantaina onnettomuudesta, joka tapahtui Grosboisin valmennuskeskuksessa aamupäivällä. Tiedot Baziren loukkaantumisesta päivittyivät viikonloppuna.
