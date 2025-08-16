Jerry Riordanin puolen vuoden kilpailukielto alkoi eilen

Halmstadissa valmentava amerikkalainen Jerry Riordan valitti ylituomioistuimeen STAD:in huhtikuussa antamasta rangaistuksesta, joka liittyi vuonna 2023 tallitarkastuksessa havaittuihin sääntörikkomuksiin.Ylituomioistuin piti puolen vuoden kilpailukiellon ja 100 000 kruunun sakon voimassa. Lisäksi kilpailukielto astui voimaan välittömästi eli perjantaina 15.elokuuta. Riordanin hevosia oli ilmoitettu lauantaiksi Åbyn 75-raveihin 5, maanantaina Halmstadiin 2 ja tiistaina Jägersrohon 2.Riordanin rikkeisiin kuuluu Ruotsissa kielletyn Imidocarb-lääkkeen käyttö tallin hevosille. Tähän liittyi Lightning Striden positiivinen dopingnäyte Teivossa Tammakriteriumin yhteydessä elokuussa 2023. Imidocarbia käytetään Etelä-Euroopassa ehkäisemään nautaeläinten, hevosten ja koirien babesiaa, ehrlichioosia ja piroplasmoosia.Nämä harvinaiset punkkivälitteiset taudit ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä Ruotsissa, joten niiden hoito tapahtuu viranomaisten aloitteesta ja valvonnassa.Lisäksi tallilta löytyi amerikkalaista Fura Zone –salvaa, joka sisältää antibioottia. Sillä ei ole myyntilupaa Ruotsissa.Riordanin hevosten rokotustiedoissa oli lukuisia epäselvyyksiä. Hevospasseihin oli laitettu rokotetarroja eri eristä kuin eläinlääkärin tiedoissa näkyi. Virheellisillä rokotustiedoilla Riordanin katsottiin syyllistyneen tartuntatautisuojan heikentämiseen ravihevospopulaatiossa. Ylituomioistuimen päätöksestä ei voi valittaa.“Tuomio ei ollut yllätys, olin valmistautunut tällaiseen päätökseen. Nyt täytyy selvittää, mitä voin tehdä, ja mitä en. Tietysti tämä tulee vaikuttamaan valtavasti tallin toimintaan”, Riordan sanoi Trav365-netin haastattelussa.“Olisin toivonut, että aiemmin ilmoitetut hevoset olisivat voineet startata. Siinä rangaistaan viattomia hevosenomistajia enemmän kuin minua, jota tuomio koskee.”“Eihän tämä hyvältä tunnu. Mutta en pidä itseäni minään Pablo Escobarina (kolumbialainen huumeparoni) noiden muualla sallittujen lääkkeiden käytön takia. Minun maailmassani ne eivät olleet dopingia, ja se tässä harmittaa”, Riordan painotti.ST:n juristi Carl Lindblom piti myönteisenä, että ylituomioistuin vahvisti vastuu- ja kurinpitovaliokunnan päätöksen ST:n esittämässä muodossa. Hän lisäsi, että päätös koveni, koska ylituomioistuin erityisesti kommentoi ja painotti Riordanin toiminnan moitittavuutta.Tästä Svensk Travsportin tiedotteeseen, jonka liitteenä Riordania koskevat päätökset.