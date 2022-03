Jesper Arvenberg: ”Tuomiota ei voi langettaa arvausten perusteella”

Keskiviikkona keskiössä oli Propulsionille tehty hermoleikkaus. Puolustus kyseenalaisti toimenpiteen ja sen vaikutuksen. Keskusjärjestö ST pyrki osoittamaan, että leikkaus on suoritettu ja dokumentoitu.

Toisena päivänä perehdyttiin ST:n tutkintaan, ja “tiukan valmentajavastuun” rajoihin. Yhteenvetoja tapahtumista tekivät jälleen Aftonbladet, Expressen Trav ja Travronden.

Tutkintaa aluksi johtanut norjalainen Steen Morten Johansen kertoi saaneensa tehtäväkseen hankkia tietoja valmentaja Daniel Redénin toimista Propulsionin ostamisesta lähtien. Hän korosti, että tarkoitus oli löytää todisteita virheellisestä menetteylstä.

Lisäksi Johansen huomautti, että ST:n toimitusjohtaja Maria Croon oli puuttunut tutkintaan useaan otteeseen. Croon irtisanoi Johansenin heinäkuun alussa 2020. Uusi tutkija palkattiin ST:n ulkopuolelta.

“Valmentajalla on tiukka vastuu selvittää, että hänen hevosellaan on kilpailu-oikeus. Niin on ollut aina. Se ei voi olla keskusjärjestön tehtävä. Olisihan se kohtuutonta, kun meillä on noin 15 000 kilpahevosta”, Croon korosti omassa kuulemisessaan.

Redénin puolustusasianajaja Jesper Arvenberg hiosti Croonia siitä, että hermoleikkauksen suorittanutta amerikkalaiseläinlääkäriä Patricia Hogania ei saatu mukaan käsittelyyn. Häneltä oli vain lausunto, jossa hän ilmoittaa suorittaneensa toimenpiteen, ja toteaa, että hermotuksen palautuminen on täysin mahdollista. Hogan mainitsi, että leikkauksen oli tarkoitus olla vaikutukseltaan tilapäinen.

“Tästä seurasi uusia kysymyksiä, ja otimme useita kontakteja sen tiimoilta. Asiasta on käyty paljon keskusteluja, mutta olisimme ehkä voineet tehdä vielä enemmän saadaksemme erilaisia vastauksia”, Croon myönsi.

Ylituomioistuimen puheenjohtaja Olle Sohlberg puuttui asiaan, kun Arvenberg tivasi Croonilta, voiko valmentajavastuuseen kuulua kolmannelta osapuolelta “peritty” toimenpide. Sohlberg totesi, ettei Croonin haluta tulkitsevan ravikilpailusääntöjä.

Loppupuheenvuorossa Arvenberg tähdensi, että käsittelyn jälkeenkään ei voida varmasti tietää, mitä Propulsionille oikeastaan on tehty, koska Hogania ei päästy kuulemaan.

“Tämä on yksi suurimmista, tai ehkä suurin, oikeusjuttu Ruotsin raviurheilun historiassa, ja jouduimme turvautumaan arvailuun. Ymmärrän, että Redénin vapauttaminen kaikista syytteistä olisi poikkeuksellinen päätös, mutta olen vakuuttunut, ettei ylituomioistuin näe estettä sellaiseen. Kuten sanottu, emme voi perustella päätöksiä arvailuilla.”

ST:n juristi Göran Wahlman korosti päätössanoissaan voimallisesti tiukkaa valmentajavastuuta. Hän huomautti, ettei ST pidä Redénin toimintaa tahallisena sääntöjen rikkomisena, eikä syytä häntä huolimattomuudesta.

“Redénin vastuu asiassa perustuu tiukkaan valmentajavastuuseen. Sellainen on oltava, muutenhan jokainen syyttäisi jotain toista henkilöä kilpailutettuaan hevosta, jolla ei ole kilpailu-oikeutta."

"Samanlainen vastuu on ihmisurheilussakin, jossa jokainen vastaa itsestään. Sitä paitsi raviurheilulla on erityinen hevosen suojeluvelvoite. Se ei pysty itse puhumaan puolestaan. Siksi on erityisen tärkeää, ettei hevosta kilpailuteta sellaisen toimenpiteen jälkeen, joka voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.”

“Tämän prosessin aikana olisi ollut tilaisuuksia hankkia tietoa hermoleikkauksesta, ja sen vuoksi ei ole perusteetonta vaatia sakkorangaistusta”, Wahlman päätti puheenvuoronsa.

Sohlberg kertoi, että ylituomioistuimen päätöksen valmistumisajankohta ilmoitetaan osapuolille perjantaina.