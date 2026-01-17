J.H.Oliverille Toto85-voitto, Boscha Diablo kultadivisioonan ykkönen

Klass III vs. Klass II -lähtöä uusittiin monta kertaa, ja kaksi hevosta poistettiin. J.H.Oliver sai poiston myötä voltin ykkösradan, ja siitä Orlando Vicin 4-vuotias poika lähti ravia. Häggmanin perheen kasvattama ja omistama J.H.Oliver paineli kärjessä maaliin saakka ja toi Björn Goopille päivän kolmannen voiton. 125 000 kruunua tuli ajalla 16,3/2640. Ykkönen oli J.H.Oliverille toinen peräkkäinen."J.H.Oliver hermostui ensimmäisen uusinnan jälkeen, eikä osannut sen jälkeisissä yrityksissä lähteä voltin kakkosradalta ravia. Onneksi saimme poistamisen jälkeen ykkösradan. Oman tallin Legligin eteni rinnalle ja painoi päälle, se vähän huolestutti. Mutta Oliver piti paikkansa", Björn Goop sanoi voittajahaastattelussa.Johan Untersteinerin valmentama Boscha Diablo lähti suurena suosikkina Kultadivisioonaan. Magnus A Djusen ajama Eolo Jet paineli ensimmäisessä kaarteessa johtopaikalle. Peter Untersteiner käänsi Boscha Diablon toisen jonon vetäjäksi kierroksen täyttyessä, ja Tradersin 6-vuotias poika paineli varmasti ykköseksi ajalla 11,4a/2140. Kinky Boots kiri kakkoseksi."Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet todella hienot tallillemme. Tänään oli yllätys, että emme saaneet keuloja, vaan Eolo Jet oli nopeampi. Jouduimme tekemään työt raskaimman kautta, mutta Boscha Diablo näytti, että se oli paras, korvia ei tarvinnut avata", Peter Untersteiner kertoi. Arnie Silvio toi Untersteinerin tallin T85-voiton oppilasohjastajien lähdössä Wilma Karlssonin ajamana. Milla Jussila on Arnie Silvion hoitaja.Maria Törnqvistin valmentama ja Dwight Pietersin ajama Follow Him voitti kovavauhtisen pronssidivisioonan johtopaikalta. Father Patrickin 5-vuotias poika nappasi neljännen peräkkäisen voiton ajalla 12,8a/2640. Matti Nisosen valmentama Mozart B.R. jäi pois, ST:n tuloksissa syynä oli ontuminen.Timo Nurmoksen Elitloppet-hevonen Mellby Knekt lähti suursuosikkina hopeadivisioonaan. Mutta laukka heti alussa vei mahdollisuuksia. Ulf Ohlsson ajoi Makalu Docin johtopaikalle. Heikki Matias Koskelan valmentama ja omistama SJ's Caviarin poika porhalsi voittoon ajalla 13,5a/2140. Mellby Knekt teki kovan juoksun ja nousi vielä kolmanneksi. Jarno Koskela on voittajan hoitaja."Makalu Doc on palannut takaisin vaisumman jakson jälkeen, se sairasteli syksyllä. Nyt se on iloinen ja haluaa juosta", Heikki Koskela totesi.Jättiyllätys saatiin T85-pelin seiskakohteessa Klass I:ssä. Stefan P Petterssonin valmentama Phantom Le Soleil kiri kolmannesta ulkoa ykköseksi Kenneth Haugstadin ajamana. Hard Livinin 5-vuotiaan pojan peliprosentti oli alle yhden ja voittajakerroin 81,79.Kovien tammojen Diamantstoet ajettiin ennen 85-kierrosta. Alessandro Gocciadoron valmentama Esperia Font piti Ulf Ohlsonin ajamana johtopaikan, vaikka kärkeen mieli myös Timo Nurmoksen Aurelia Express. Björn Goop kierrätti Betting Pacerin johtavan rinnalle puolimatkassa. Betting Pacer puristi varmasti ykköseksi ajalla 15,0a/2140. Esperia Font piti kakkoseksi. Nurmoksen Jennifer Sisu ja Aurelia Express veivät seuraavat sijat. Iida Lind on voittajan hoitaja.Jimmy Adore oli suursuosikki Bodenissa perjantaina mailin ryhmässä lähtöradalta yhdeksän. Guenerina veti kärjessä 14-vauhtia. Jenny Engforsin ajama Jimmy Adore lähti kiriin ja tuli vauhdilla. AMG Stablen kasvattama Explosive Matterin poika viiletti voittoon ajalla 14,8a/1640. Ykkönen oli Hanna Olofssonin valmennettavalle kolmas peräkkäinen."Kärjessä mentiin hiljaa, ja olin huolissani, kun Jimmy Adorella ei ollut ihan paras päivänsä. Mutta se voitti kuitenkin. Sen parhaita ominaisuuksia ovat nopeus ja vahvuus, ja nopeutta se näytti tänään maalisuoralla", Jenny Engfors totesi ATG Liven haastattelussa.Janita Luttusen Donna As kiri tammalähdön parhaaksi. Tilde Erikssonin ajama What The Hillin tytär eteni johtaneen Magic Powersin rinnalle ja pinnisti ykköseksi ajalla 16,5a/2140."Donna As teki jättihyvän esityksen. Se on ollut hyvä jo aikaisemmissa starteissa, ja olin aika toiveikas jo ennakkoon, vaikka vastassa oli monta hyvää hevosta", Tilde Eriksson sanoi.Mika Forss sai nautiskella voitosta Done Dealin kanssa. Forss kierrätti Maharajahin pojan takamatkan takarivistä johtavan rinnalle. Per Edströmin valmentama Done Deal paineli helppoon voittoon ajalla 16,8/2140. Done Deal on kilpaillut 10 kertaa ja voittanut 7 lähtöä."Done Deal teki oikein tosi hyvän esityksen. Sillä on hieno tekniikka ja nopeus. Se menee juuri sitä vauhtia, mitä kuski haluaa, ja huippunopeus löytyy parilla askeleella", Forss kehui.