Johnathan Ahle ajaa Customin voittoon.Kuva: James Lisa
Johnathan Ahle voitti Customilla 2-vuotiaiden NJSBF-finaalin Meadowlandsissa

Lauantaina ravattiin 60 000 dollarin New Jersey Standardbred Fund –finaalit Meadowlandsissa. Tammojen lähdössä kaksoisvoitto meni Per Engblomin talliin.
