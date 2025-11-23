Johnathan Ahle voitti Customilla 2-vuotiaiden NJSBF-finaalin Meadowlandsissa

Suosikki Custom (Walner) kiri yli neljän mitan voittoon ohjissaan Johnathan Ahle, ja kakkoseksi seurasi Wishuponastar Deo (Six Pack) Jason Bartlettin ajamana. Voittajan aika oli 10,5 ja kakkosen 11,0. Voitto oli Customin kolmas 8 startissa.Customin omistavat valmentaja Per Engblom ja tanskalaiskasvattaja Thomas Lind-Holm, joka osti sen viime syksynä Harrisburgista 175 000 dollarilla. Sen kasvattajat ovat Diamond Creek Farm ja Order By Stable.Tamman emä Goldy Mary (Ready Cash) edustaa siniverisintä Elitloppet-voittaja Dimitriasta lähtevää ranskalaisemälinjaa. Kolmas emä on 1,6 miljoonaa euroa ansainnut Mara Bourbon (And Arifant), joka emä Etta Extra (Florestan) jätti myös Qualita Bourbonin (Love You) 1,5 miljoonaa euroa, siitosorin Sam Bourbon (Goetmals Wood) ja tamman Kamera Bourbon (Cezio Josselyn), joka on Face Time Bourbonin (Ready Cash) emänemä.Orien ja ruunien NJSBF-finaali meni tiukassa voittotaistossa pään mitalla Jim Beamille (Captain Corey). Tim Tetrick ajoi Scott di Domenicon valmentamaa yllättäjää. Kakkoseksi tuli Domenico Ceceren tallin suosikki Lindy Living (Walner) Dexter Dunnin kannustamana. Molemmat saivat ajan 11,2.Molempien voittajien kuskit kuvailivat hevosiaan helposti kuumuviksi, mutta erittäin kyvykkäiksi ravureiksi. Kummallakin voi ottaa alun rauhassa, koska tietää, että ne tulevat loppua tulisesti.Nettijulkaisu Daily Racing Form (DRF) oli viime tiistaina ottanut Johnathan Ahlen, 28, syvähaastateluun. Hän on kotoisin New Jerseystä, mutta hänen lähipiirissään ei kukaan harrastanut hevosurheilua.Hän kertoi, että aloitti kärryurheilun kymmenisen vuotta sitten. Koulun päättänyt Ahle oli töissä ravintolassa, ja hänen työtoverinsa isä oli australialaisvalmentaja Shaun Vallee.Ahle lähti Valleen tallille auttamaan hevosten hoidossa ja karsinoiden siivouksessa. Siihen ei hänen mielestään tarvittu mitään erikoisosaamista. Hän kuvaili, että ihastui hevosten kanssa työskentelyyn samantien. Se oli hänelle aivan uutta ja jännittävää.Työskentelyä Noel Daleylla Ahle pitää hevosurheilun jatkokoulutuksena. Siellä hän pääsi sisään suurtallin ja parhaiden hevosten parissa toimimiseen. Hän oli ollut opettamassa varsoja jo Valleella, mutta nyt niitä oli 30 – 40 joka vuosi. Siinä pääsi tutustumaan kärryhevosten valmennukseen sen koko laajuudessa.Ahle aloitti hevosurheilussa kokopäiväisesti vuonna 2022. Viime vuonna tuli jo 374 voittoa ja 3,4 miljoonaa palkintorahaa. Tänä vuonna luvut ovat hiukan alemmat. Hän sanoi, ettei ole tarkkaan perillä tilastoista, mutta kertoi ajaneensa vähemmän 2025.Pääsyy siihen on ollut keskittyminen ajamaan Meadowlandsin ja Harrah’s Philadelphian lähdöissä, jolloin kauempana tulee käytyä harvemmin. Se näkyykin siinä, että Ahle on kolmantena Meadowlandsin syysmeetingin ohjastajatilastossa. Menestyksen takana on Ahlen mielestä yksinkertaisesti se, että on päässyt ajamaan enemmän ja isompia lähtöjä. Hän aloitti amatöörinä, ja piti sitäkin hyödyllisenä aikana, mutta ohjastajasta tulee parempi vain kokemuksen kautta.Breeders Crown –finaalien aikaan lokakuun lopulla Ahle voitti kolme Kindergarten-lähtöä Meadowlandsissa Åke Svanstedtin hevosilla. Hän totesi vaatimattomasti, että sattui vain olemaan paikalla oikeaan aikaan, kun huippukuskit olivat muualla. Ahle huomautti, että stakes-lähdöissä ajaminen on jokaisen nuoren kuskin tavoitteena.Hän totesi, että saa kohtuulliset tulot lainaohjastuksesta, eikä ole vakituisesti töissä millään tallilla. Mutta arveli, että kunhan varsojen opetus alkaa Noel Daleylla, hän käy siellä noin kerran viikossa. Talven rauhallisena aikana ajotehtäviäkin on vähemmän, joten on mahdollista, että hän käy opettamassa varsoja muillakin talleilla.Ahlen lempirata on Meadowlands. Hän asuu yhdessä Noel Daleylla työskentelevän Laura Pohjolan kanssa.Tästä Harnesslink USA juttuun. .Yli 100 000 dollaria ansainnut jenkkitamma lennätettiin Muhokselle – "Taidan hävitä tämänkin kamppailun"