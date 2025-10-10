Jonna Irri ja Tamara Skutnabb voittivat Uumajassa

Jonna Irrin tallin kaksoisvoittoon päättyi Xpress64-kierros Uumajassa. Mika Forss ajoi Lake’s Firen johtopaikalla, prässiä tuli R.K.Dynamitiltä, ja kierros mentiin kuraisella radalla aikaan 12,2. Tallikaveri K.F.C.Sox lähti kiriin kolmannesta ulkoa. Se puristi Marcus Liliuksen ajamana ykköseksi ajalla 14,1a/2140. Lake’s Fire oli urhea kakkonen. Kennet Särsin Away kiri vahvasti kolmanneksi. Sami Lehtinen ja Anssi Liitos ovat voittajan omistajat.”K.F.C.Sox ratkaisi voiton helposti. Toki meitä auttoi se, että kärki ajoi alussa kovaa. Viime startissa ei tullut menestystä, mutta nyt kaikki oli kunnossa, hieno hevonen. Rata pysyi melko hyvänä sateesta huolimatta, se oli likainen, mutta ei kovin raskas”, Marcus Lilius sanoi. Minna Isokivijärvi on voittajan hoitaja.Jonna Irri vahvisti myös asemiaan kotiradan valmentajaliigassa, jota hän johtaa 11 voitolla. Hanna Olofsson on kakkosena kuudella ykkössijalla.Mika Forss ajoi voiton Xpress64-pelin neloskohteessa Katri Lindgrenin kasvattamalla No Limit Expressillä. Forss kierrätti Oscar Berglundin valmentaman Readly Expressin pojan johtavan rinnalle. No Limit Express lähti maalisuoralla omille teilleen ja voitti helposti ajalla 13,1a/1640.”Ekat 300-400 metriä mentiin kovaa. Oscar oli ollut tyytyväinen treeneihin, ja uskalsin ajaa eteenpäin. kun vauhti vähän rauhoittui. Lopussa sain vain lasketella voittoon. No Limit Express oli tosi hyvä tänään”, Forss kehui.Tamara Skutnabbin omistama ja valmentama Krak Josselyn otti vuoden avausvoittonsa. 5-vuotias Ranskassa syntynyt Bold Eaglen poika eteni johtavan rinnalle ja porhalsi helposti ykköseksi ajalla 15,4a/2140. Vincent Eliasson ajoi vuoden ensimmäisen voittonsa.Petri Salmelan talliin tuli voitto 2-vuotislähdössä. Mika Forss ajoi Oy Vey -tamman johtopaikalle. Captain Coreyn tytär paineli varmasti ykköseksi ajalla 17,5/1640. Janita Luttusen Backwood Gisella (Beer Summit) tarjosi hyvän vastuksen Jani Lamminpartaan ajamana. Nina Honkanen on voittajan hoitaja.Kalmar oli perjantain toinen Xpress-rata. Christoffer Erikssonin Striking Eagle voitti kovimman sarjan. Bold Eaglen poika kiri ykköseksi ajalla 13,2a/2140.