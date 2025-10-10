Ravivalmentaja Jonna Irri
Jonna Irrin talliin tuli kaksoisvoitto.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Jonna Irri ja Tamara Skutnabb voittivat Uumajassa

Uumaja ja Kalmar olivat perjantain Xpress-radat. Suomalaismenestystä saatiin Umåkerin radalla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mika Forss
Tamara Skutnabb
Jonna Irri
Umåker
Petri Salmela

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi