Jonna Irrille kaksi voittoa Uumajan raveista, Karhulahti menestyi Bollnäsissa

Jonna Irrin Rockforest Tin otti uransa toisen voiton. Mika Forss ajoi Minna Isokivijärven hoitaman 3-vuotiaan Zola Bokon pojan keulaan. Voitto tuli helposti ajalla 17,3a/2140, apukeinoja ei tarvinnut vetää. Riikka Takanevan kipparoima Talli Tormoottajat on omistaja sekä Markku Puska ja Ari Takaneva kasvattajat. This Love (Father Patrick) varmisti Irrin tallin kaksoisvoiton."Viimeksi saimme myöhään tilaa, nyt ajoimme keulasta. Tänään Rockforest Tin teki hienosti töitä koko matkan ja piti muut varmasti takanaan", Forss sanoi ATG Liven lähetyksessä.K.F.C.Sox ravasi Irrin tallin toisen voiton. Erik von Essen ajoi Bold Eaglen 5-vuotiaan pojan keulaan ohi tallikaveri Stonecapes Thorin. K.F.C.Sox paineli oppilasohjastajien lähdön voittoon ajalla 15,7a/2140. Maja Andersson Odderin ajama Stonecapes Thor pinnisti kolmanneksi. Sami Lehtinen ja Anssi Liitos ovat voittajat omistajat. Isokivijärvi on myös K.F.C.Soxin hoitaja."Tämä oli toinen voittoni Uumajassa, ensimmäinen ykkönen tuli kylmäverisellä. Tilden hevosta (Joker Mearas/Eriksson) pelkäsin eniten ja ajoin sitä vastaan. K.F.C.Sox piti ykköseksi. Olen 20-vuotias ja työskentelen Jan-Olov Perssonin tallilla", Erik von Essen selvitti.Kennet Särsin valmentama Away lähti suosikkina 64-pelin kakkoskohteeseen. John Östman ajoi takarivistä eteenpäin, ja valjakko haki johtopaikan kierros jäljellä. Markku Punkarin ja Katri Rantalan kasvattama Knows Nothingin poika paineli varmasti ykköseksi ajalla 16,2a/2140."Vauhti hidastui, kun oli ajettu 400 metriä. Lähdin ajamaan eteenpäin, tiesin, että Away on vahva ja se kestää hienosti", John Östman sanoi.Varma hästägarekannan oli 64-kierroksen päätöskohde Uumajassa. Irrin tallista oli yhden poisjänniin jälkeen mukana viisi hevosta. Ove A Lindqvistin ajama suosikki Cool Trix kiri neljännestä ulkoa 50 000 kruunun voittajaksi ajalla 15,0/2700. Irrin Full Speed Forward spurttasi Marcus Liliuksen ajamana terävästi kakkoseksi. Tauolta palannut Majestic Man sai sisäratajuoksun ja oli kymmenes.Ville Karhulahden valmentama Who's In Charge ravasi voiton ennen 64-kohteita Bollnäsissa, joka oli Uumajan ratapari Xpress-kierroksella. Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattama ja omistama Who's Whon 3-vuotias poika kiri Mats E Djusen ajamana voittoon ajalla 14,7a/2140. Sakari Talikka hoitaa.Karhulahden ilta oli täydellinen, myös toinen 3-vuotias toi voiton. Kevin Svedlundin ajama Jayhawk (Bold Eagle) kiri johtavan takaa ykköseksi ajalla 15,9a/2140. Talikka on myös Jayhawkin hoitaja."Nyt jaksaa tehdä viikonlopun hyvin töitä, kun oli tällainen perjantai-ilta", Karhulahti iloitsi.