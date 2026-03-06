Jörgen Forsbergista tehtiin myös ATG:n johtaja

ATG julkisti myöhään eilen illalla tiedotteen hallituksen kokouksesta, jossa kerrottiin ST:n toimitusjohtaja Jörgen Forsbergin aloittavan heti peliyhtiön toimitusjohtajan sijaisena.Forsberg johtaa päivittäistä päätöksentekoa uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin ajan. ATG:n hallituksen puheenjohtaja Peter Norman arvioi sen kestävän jopa vuoden.“Toivotan Jörgen Forsbergin tervetulleeksi ATG:hen. Hän tulee johtamaan yhtiön toimintaa toteuttaen hallituksen päätöksiä niin kauan kuin uusi, vakituinen toimitusjohtaja saadaan valittua. Tämä rekrytointiprosessi on käynnissä”, Norman kertoi.Forsberg sanoi Travrondenille, että häntä kysyttiin väliaikaiseen ATG:n johtajan pestiin. Hän totesi, että jos ATG:n hallitus pitää sitä hyvänä ideana, hän kokee, että on velvollinen ottamaan tehtävän vastaan.Kysymykseen ajankäytöstä Forsberg vastasi, että ST varatoimitusjohtaja Ulf Hörnbergin rooli tulee korostumaan hänen kahden pestinsä aikana. Hän huomautti myös, että ATG:n uuden toimitusjohtajan etsintä on käynnissä tiiviisti.Forsberg tähdensi, että hänen tärkein roolinsa ATG:ssä on toteuttaa hallituksen päätöksiä, joten hänen tehtävänsä ei sisällä minkäänlaisia mullistuksia. Hän kuvaili sitä pikemminkin “maneesin pohjan tasaamiseksi” uutta toimitusjohtajaa varten.ST:n puheenjohtaja Anders Källström antoi ATG:n tiedotteessa tukensa Forsbergille. Hän korosti Forsbergin kokeneisuutta johtotehtävissä ja voimakasta sitoutumista hevosurheiluun. Källström uskoo omistajien olevan kiitollisia ja turvallisin mielin, kun Forsberg otti väliaikaisen toimitusjohtajuuden vastaan.