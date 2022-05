Jujubeen kauden aloitus siirtyy heinäkuulle - “Ehkä olemme ylivarovaisia, mutta haluamme hevosen parasta”

Nelivuotias ori Jujubee voitti viime kaudella 14 kertaa 18 kilpailussa. Valmentaja Greg Wright jr toi tähtihevosensa koelähtöön Spring Garden Ranchin valmennuskeskuksessa Floridassa tämän vuoden huhtikuun puolivälissä.

Mike Wilder lasketteli kolmen mitan voiton ajalla 12,1. Kasvattaja-omistaja Jon Erdner kertoi USTA News-nettisivustolla, että sen jälkeen kaikki ei mennytkään kuten oli ajateltu.

“Ori treenasi hyvin koko kevään, mutta Gregillä oli tunne, että jotain puuttui. Veimme sen tutkimuksiin, eikä mitään hälyttävää tullut ilmi, mutta yhden luun alueelta löytyi rasitusvaurion merkkejä. Päätimme antaa sille aikaa parantua. Kauden aloitusta on suunniteltu heinäkuulle”, Erdner kertoi.

“Ainahan sitä olisi mukavaa päästä tekemään ennätyksiä ja kaikenlaisia hyviä suorituksia, mutta me jäämme nyt odottamaan niitä. Uskon, että se tekee näyttävän paluun radoille, kun on sen aika. Ori on kypsempi ja vahvempi. Luulenpa, että näemme sen yltävän uusiin ennätystuloksiin”, hän totesi luottavaisena.

Jujubee (Creatine) aloitti uransa 2-vuotiaana 5 startilla, se voitti 2 lähtöä, oli kahdesti toinen ja kerran kolmas. Kolmivuotiskauden suurimmat voitot tulivat Kentucky Futuritystä ja Breeders Crownista, joihin se maksettiin mukaan jälkikäteen. Hambletonianiin Jujubeeta ei ollut ilmoitettu.

Ori on ensimmäinen 3-vuotias urospuolinen ravuri, joka otti kaksi voittoa alle 1.50-tuloksella. Se meni Hambo-päivänä Muscle Hill Trotissa 08,2 ja Kentucky Futurityssä 08,1.

Jujubeen voittosumma karttui 3-vuotiskaudella 948 791 dollaria. Vain 2-vuotias tamma Venerable (Walner) 1,11 milj.USD ja 3-vuotias Bella Bellini (Bar Hopping) 1,03 milj.USD ansaitsivat viime vuonna enemmän.

Norjalainen TGN.no-netti kertoi viikko sitten USA:n lähteisiinsä vedoten, että Jujubeella olisi kavioluun murtuma.