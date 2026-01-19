Jushua Tree ei kilpaile Prix d'Amériquessa

Nicolas Baziren valmentama Jushua Tree sijoittui kolmanneksi Prix de Bretagnessa ja voitti Prix de Bourgognen. Se kuului Prix d'Amériquen suurimpiin suosikkeihin.Maanantain oli Paris-Turfissa tieto, ettei Jushua Tree osallistu Amériqueen. Se on loukannut vasemman takajalkansa, ja vamma vaatii leikkaushoitoa."Jushua Tree ontui viimeisen harjoituksen jälkeen. Sillä todettiin murtuma vasemman takajalan vuohisessa. Hevonen menee uusiin tutkimuksiin tiistaina", Jean-Michel Bazire kertoi Paris-Turfissa.Baziren tallin Lisa Josselyn voitti Critérium Continentalin ja sai paikan Amériqueen. Sillä ei ajeta pääkilpailua, vaan 5-vuotias tamma juoksee lauantaina Prix Bold Eagle -kisassa.