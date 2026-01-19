Ravit Ranska
Jushua Tree on myös Criterium Continentalin voittaja. Kuva: Scoopdyga Gerard Forni
Ulkomaat

Jushua Tree ei kilpaile Prix d'Amériquessa

Prix d'Amériquen suosikkeihin kuulunut Baziren tallin Jushua Tree on loukkaantunut.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jushua Tree
Prix d'Amérique

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi