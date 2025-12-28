Ravit Ranska
Jushua Tree ja Jean-Michel Bazire.Kuva HU-arkisto: Bruno Vandevelde - Le Trot
Ulkomaat

Jushua Tree Prix de Bourgognen vahvin

Prix d'Amériquen viides karsintakilpailu Prix de Bourgogne juostiin sunnuntaina. Nicolas Baziren valmentama Jushua Tree vei voiton.
Vincennes
Prix de Bourgogne
Jushua Tree

