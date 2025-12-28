Jushua Tree Prix de Bourgognen vahvin

Lähtö ajettiin 2100 metrin matkalla ja autolähetyksellä. Iguski Sautonne oli lähtökiihdytyksen nopein. Hokkaido Jiel oli seuraava johtohevonen, 1100 metriä mentiin 09,8-vauhtia. Jean Michel Baziren ajama Jushua Tree jäi vetämään toisen radan jonoa.Kirsi Mannisen hoitama Jushua Tree punnersi 54 000 euron voittoon ajalla 11,3a/2100. Elitloppet-voittaja Go On Boy juoksi toisen kilpailunsa pitkän tauon jälkeen. Se sai loistojuoksun Jushua Treen takana ja kiri Romain Derieuxin ajamana kakkoseksi. Inmarosa seurasi kolmanneksi, ja Hokkaido Jiel kesti neljänneksi. Neljä parasta saivat paikat Ameriqueen. Jushua Tree ja Inmarosa olivat ottaneet paikat jo aiemmista karsintalähdöistä.Mattias Djusen valmentama tanskalainen Icebreaker kiri hyvin kuudenneksi. Daniel Wäjersten tarjosi Borups Victorylle tarkan juoksun sisäradalla, kuten oli luvannut jo ennakkoon. Kymi Grand Prixin ja Seinäjoki Racen voittaja oli kahdeksas maalissa, mutta sai tarvittavan startin ennen Prix d' Amérique -kisaa. Wäjerstenin mukaan Borups Victory ei kilpaile enää ennen Ameriqueta. Daniel Redénin Crown jäi takajoukkoihin.Timo Nurmoksen Barn Ready kilpaili Prix de Tournon -lähdössä ja kuului suosikkeihin. Björn Goop ajoi Ready Cashin pojan ensin keulaan, lopullinen juoksupaikka oli johtohevosen takana. Laukka pilasi menestyshaaveet. Suomalaiskasvattajien Underground Artist jäi porukan perälle, eikä pystynyt parantamaan sijoitustaan. Benjamin Rochardin ajama Kiss Me Again paineli varmaan voittoon ajalla 13,2/2700.Suomalaisväriä nähtiin Vincennesissä myös perjantaina Prix de Mountauban -lähdössä. Mathieu Mottierin ajama ja Wolfgang Nimczykin valmentama saksalaistamma Isla vei johtopaikalta voiton ajalla 11,8a/2100.Suomalaisporukan omistama Edima kiersi matkalla johtavan rinnalle ja pinnisti hyvin viidenneksi Eric Raffinin ajamana. Erik Bondon valmentama Love Youn tytär tienasi 2800 euroa. Edima oli aiemmin Katja Melkon ja Janne Sorosen valmennuksessa, ja he keräsivät omistajajoukkueen. Paul Ploquin pakitteli Condor Barin alkumatkalla porukan hännille. Talli Condolilla Baariin omistama Love Youn poika seurasi kahdeksanneksi.Prix de Amériquen viimeinen karsinakilpailu Prix de Belgique juostaan sunnuntaina 11. tammikuuta. Prix d'Amérique ajetaan sunnuntaina 25. tammikuuta, lähdön kokonaispalkintopotti on miljoona euroa.Karsintalähdöistä Prix d’Amériqueen selviytyneet hevoset:Prix de BretagneJosh PowerBorups VictoryJushua TreeJ’Aime le FootPrix du BourbonnaisInmarosaKeep GoingIzoard VedaquaisHarmony du RabutinPrix Tenor de BauneEpic KronosCritérium ContinentalLiza JosselynPrix de BourgogneJushua TreeGo On BoyInmarosaHokkaido JielTulokset ja video LeTrotin sivuilta, Prix de Bourgogne