Kakkossijat vaihtuivat voitoiksi, Forss vauhdissa Bodenissa

Rappodina paineli keulaan jo puolimatkassa ja ravasi ylivoimaisessa johdossa. Ykkönen tuli ajalla 29,2/2680m.

”Olisin halunnut ajaa selissä pidempään, mutta kaikki selät laukkasivat edestä. Rappodina oli hieman epävarma koko ajan, mutta täytyi vain yrittää pitää se ravilla. Valmentaja on tehnyt ison työn hevosen kanssa, ja nyt tulee tulosta”, Forss sanoi.

Jatkoa seurasi. Forss ajoi B.W.L. Ruthlessin keulaan. Suursuosikki Dante Godiva ravasi välillä rinnalla ja välillä johtohevosen takana. Maalisuoralla käytiin tiukka kamppailu, mutta B.W.L. Ruthless vastasi ja voitti tuloksella 16,0a/2140m.

”Tämä hevonen ei koskaan laukkaa ja tekee aina parhaansa. Loppusuoralla oli hyvä fiilis, helppoa ei ollut, mutta B.W.L. Ruthless hoiti homman”, Forss kiitteli.

M.T. Oberon teki uskomattoman hienon suorituksen. Se joutui takarivin paikalta juoksemaan alkumatkan pitkään kolmatta rataa ennen kuin pääsi johtavan rinnalle. Lopussa M.T. Oberon vain jätti muut ja voitti ajalla 16,2a/2140m.

Valmentaja Salmela oli innoissaan lähdön jälkeen. ”Hevonen oli älyttömän hyvä. Tänään oli erilainen vastus, mitä viimeksi 75-finaalissa, mutta silti hevonen joutui juoksemaan ensimmäiset 800-900 metriä kolmatta ja sitten johtohevosen rinnalla. Oberon on parhaimmillaan ilman kenkiä, kesäaika on sen juttu. Omistajaporukka on Bodenista, joten kevään 75-päivä täällä on seuraava isompi tähtäin.”

GrandSlam-kierros alkoi suomalaisten kaksoisvoitolla. Ove A Lindqvist käänsi Lord Of Tooman kiriin takasuoralla. Pentti Koskimäen 7-vuotias ruuna paineli väkevästi johtoon ja voitti helposti. Salmelan Thank The Maker kiri porukan perältä Forssin ajamana kakkoseksi, ja kunto nousee kohisten.

Pirjo Miettunen ja Veli-Erkki Paavola matkasivat Endless Storyn kanssa Bodeniin. Maharajahin tytär oli johtavan rinnalta mainio kakkonen. Peter Erikssonin Dazzling Diva kiri takaa ykköseksi. Forss ajoi Petri Rojon Enge Astarten vahvalla kirillä kolmanneksi