Kaksi Elitloppet-hevosta Enghienissä ja Sahara Jaeburn

Atlantiquen matka on 2150 metriä autolähetyksellä, ja voittaja saa 90 000 euroa. Richard Westerinkin Etonnant lähtee matkaan vitospaikalta Anthony Barrierin ajamana. Alessandro Gocciadoron Vivid Wise As starttaa ulkopuolelta Matthieu Abrivard ohjaksissa. Tasoa lähdössä riittää. Paralympiatravetiin tulossa oleva Délia du Pommereux, Gu d’Heripre sekä Baziren kaksikko Rebella Matters ja Feydeau Seven ovat ainakin tiukkoja haastajia.

Suomen Kriterium-voittaja Sahara Jaeburn aloittaa Philippe Allairen valmennuksesta. Ready Cashin pojan edellinen kilpailu on Timo Nurmoksen tallista Solvallassa lokakuussa juostu lähtö. 5-vuotiaiden kilpailussa on matka myös 2150 metriä. Voittaja saa 31 500 euroa. Andréa Guzzinatin ajama Sahara Jaeburn on seiskaradalla.

Sahara Jaeburnin lähtö starttaa kello 16.50 Suomen aikaa. Prix de l’Atlantique on vuorossa kello 18.37.

Prix de l’Atlantique – 2150m – 1. palk. 90 000 euroa

1 Vitruvio/Alexandre Abrivard (Alessandro Gocciadoro)

2 Délia du Pommereux/David Thomain (Sylvain Roger)

3 Alcoy/Christophe Martens (Vincent Martens)

4 Gu d’Heripre/Jean-Philippe Monclin (Fabrice Souloy)

5 Etonnant/Anthony Barrier (Richard Westerink)

6 Vivid Wise As/Matthieu Abrivard (Alessandro Gocciadoro)

7 Rebella Matters/Romain Congard (Jean-Michel Bazire)

8 Callmethebreeze/Andrea Guzzinati (Philippe Allaire)

9 Feydeau Seven/Nicolas Bazire (Jean-Michel Bazire)

10 Digne et Droit/ Eric Raffin (Pierre Alain Rynwalt-Boulard)

11 Express Jet/Pierre Vercruysse (Tomas Malmqvist)

12 Hermine Girl/Julien Travers (Stéphane Provoost)