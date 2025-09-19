Kaksi huutokauppavarsaa yhä kadoksissa Norjassa

Keskiviikkona Norjan keskusjärjestöstä DNT:stä kerrottiin, että orivarsa Kringlers Gnistin olinpaikka oli saatu selville, ja että sitä oltiin tuomassa takaisin Bjerken ratatallille, mutta tammavarsat Lindarling ja Frk Hildestveit ovat yhä teillä tietymättömillä.Nettilehti TGN.no julkaisi torstai-iltana uutisen, jossa DNT:n pääsihteeri Svein Morten Buer vahvisti, että kahden tammavarsan sijainnista ei yhäkään ole uutta tietoa.Hän totesi, ettei ole varmuutta, keiden toimesta tai päätöksillä varsat kuljetettiin pois Bjerkestä. Siksi on mahdotonta arvioida, minkälaisia seuraamuksia heille voi tulla. Työtä tehdään poliisin kanssa, mutta heilläkään ei ole ollut uutta ilmoitettavaa. DNT on yhteydessä virkavallan edustajiin päätettäessä jatkotoimista.Eri osapuolten asianajajilta ei vielä ole tullut yhteydenottoja. TGN.no oli tavoittanut keskiviikkona englantilaisostaja Debbie Saundersin. Hän oli ollut helpottunut, kun kuuli ensimmäisen varsan löytymisestä.Saunders oli myös hämmästellyt sitä, kuinka hänestä oli Norjassa tehty “näytelmän pahis”. Hän huomautti toimineensa täysin avoimesti ja maksaneensa kaikki ostoksensa. Myös vaaditun 15 000 kruunun lisän Kringlers Gnistista, josta myöhemmin sai tietää, että raha meni vastahuutajalle, eikä varsan myyjälle..Kolme Englantiin myytyä kylmäverivarsaa varastettiin Bjerkestä.Skandaali Norjan varsahuutokaupassa