Ravit USA
Marcus Melanderin talliin tuli voittoja.Kuva: Melander Stable
Ulkomaat

Kaksi kaksoisvoittoa suomalaisten ravureille Oak Grovessa, Zephyr Kemp ja Twinkle Toes Dolan rahakkaiden KYSS-lähtöjen ykköset

Suomalaisten ja Marcus Melanderin menestystiistai Kentuckyssä.
Julkaistu
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Oak Grove
Zephyr Kemp
Twinkle Toes Dolan
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Hevosurheilu
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