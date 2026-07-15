Kaksi kaksoisvoittoa suomalaisten ravureille Oak Grovessa, Zephyr Kemp ja Twinkle Toes Dolan rahakkaiden KYSS-lähtöjen ykköset

Oak Groven tiistait ovat pyhitettyjä ravurien Kentucky Sire Stakes -lähdöille. Eilen niitä ajettiin 15 lähdön kisoissa 13. Melanderin tallille päivä oli mainio, valmennettavat toivat 4 ykköstä.Zephyr Kemp (Calgary Games) lähti kiriin loppukaarteessa ja pinkoi reilun mitan voittoon Dexter Dunnin kannustamana. Voittoaika oli 09,6. Viimeisenä ohitetuksi tuli Tim Tetrickin ohjastama ruuna Zidane Kemp (Readly Express), joka otti kakkosen ajalla 09,7. Molemmat ovat Kemppi Stablesin ja Suojalampi Stablen kasvatteja. He kuuluvat myös Zephyr Kempin omistajakimppaan Sjoeblom Racingin ja Pcw Racingin kanssa. KYSS A -lähdön ykkönen oli 40 000 USD.Kaksivuotiaiden tammojen 50 000 dollarin KYSS-lähdön vei Noel Daleyn tallin Twinkle Toes Dolan (Face Time Bourbon), jonka omistajissa ovat Suojalampi Stable ja Sjoeblom Racing Inc. Andy McCarthy ajoi puolimatkassa johtoon ja maalissa Twinkle Toes Dolan oli puolitoista mittaa ennen Melanderin A Tale Of Kempiä, jolla on samat kasvattajat ja pääosin samat omistajat kuin Zephyr Kempillä. Voittajan aika oli 11,8 ja kakkosen 12,0.Muut kolme Melanderin voittajaa olivat: 2-vuotias tamma A Million Reasons (Walner) 12,7 ja 2-vuotias ori Kaws (Gimpanzee) 12,5 sekä 3-vuotias tamma Art Of State (Gimpanzee) 10,6.Amerikan 2-vuotiaiden kärkiaika 10,2 syntyi 80 000 dollarin KYSS-lähdössä, jonka voitti Ron Burken tallin Carbon Fiber (Gimpanzee) Yannick Gingrasin ajamana. Sillä on 3 startissa 2 voittoa ja kolmonen. Voittosumma kohosi 67 200 dollariin. Eniten ansainnut 2-vuotias on 87 500 dollarilla tamma Made For More (Long Tom).Melanderin varsat voittivat tiistaina kaksi 30 000 taalan Pennsylvania All-Stars -lähtöä Pocono Downsissa. Ne olivat Captain Coreyn tyttäret Two Day Hangover 11,6 ja Birr Castle 12,1. Veli-Pekka Toivanen ajoi Daleyn tallin 2-vuotiaan tamman Aviva Station (Captain Corey) kolmanneksi ajalla 13,0. Sen omistavat Sjoeblom Racing, Kemppi Stables ja Suojalampi Stable.