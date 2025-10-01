Huutokauppa
Heather Zetin kuva huutokauppasivulta.Kuva: Åby Yearling Sale
Ulkomaat

Kaksi Stall Zetin siitostammaa ostettiin Suomeen – ”Toivon mukaan meillä on kaksi hienoa varsaa ensi vuonna”

Antti Lehtisalon Kuusaan Virma on ostanut Stall Zetiltä siitostammat Heather Zetin ja Scarlet Alen.
Scarlet Ale
Heather Zet

