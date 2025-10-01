Kaksi Stall Zetin siitostammaa ostettiin Suomeen – ”Toivon mukaan meillä on kaksi hienoa varsaa ensi vuonna”

Molemmat tammat Heather Zet ja Scarlet Ale olivat myynnissä Åby Yearling and Mixed Sale -huutokaupassa, joka päättyi perjantaina. Heather Zetin hinnaksi tuli 150 000 kruunua, mutta se huudettiin sisään. Scarlet Ale nousi 30 000 kruunuun, ja se huudettiin myös sisään. Heather Zetin ostajaksi on huutokauppasivustolle laitettu myöhemmin Kuusaan Virma 140 000 kruunulla.Heather Zet on 5-vuotias Propulsionin tytär, ennätys on 12,9a ja voittosumma 346 500 kruunua. Emä Trinity Zet juoksi ennätyksen 10,6 ja tienasi 2 373 661 kruunua. Suurin voitto tuli 4-vuotiaiden tammojen Breeders’ Crown -finaalista. Heather Zet on kantavana Francesco Zetistä.Scarlet Ale on Propulsionin 3-vuotias tytär ja Kuusaan Virman oma kasvatti, joka myytiin Stall Zetille varsana. Emä Isa Ale on Edward Alen sisko. Scarlet Ale on kantavana Don Fanucci Zetistä.”Totta on, että molemmat huudettiin sisään huutokaupassa. Olen ollut Daniel Redénin kanssa yhteyksissä sopivin välein, ja tein näistä kahdesta tammasta tarjouksen. Päästiin yhteisymmärrykseen, ja kauppa siitä syntyi. Tammat tulevat Suomeen ensi viikon alkupuolella ja menevät Anniina Pohjoiskankaan talliin Pohjanmaalle. Siellä ne siirretään Suomen rekisteriin viimeistään ennen varsomista. Ainakin Juliet Ale on ollut meidän tammoistamme aiemmin Anniinalla, ja hän on myös Retostellan kasvattaja”, Antti Lehtisalo kertoi.”Näin on tehtävä, kun ravihevosten kasvatus on se harrastus. Pitää pyrkiä siihen, että tammakalusto on mielenkiintoista. Toivon mukaan meillä on kaksi hienoa varsaa ensi vuonna. Yritin saada pari vuotta sitten tammoja kantavaksi Francesco Zetistä, mutta ne eivät jääneet tiineiksi. Nyt sekin toteutui tässä kaupassa.”Linkki Heather Zet huutokauppasivuLinkki Scarlet Ale huutokauppasivu