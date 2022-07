Kaksi suosikkia ja kaksi yllättäjää voittivat Hambojen karsinnoissa, Temporal Hanover finaaliin

Molemmat Hambletoniain karsinnat menivät ruotsalaisten valmentamille hevosille. Lucas Wallinin ori Rebuff voitti suosikkina ja Åke Svanstedtin tamma Jiggy Jog S yllättäjänä ennen Marcus Melanderin kaksikkoa Temporal Hanover ja Joviality S.

Rebuff (Muscle Hill) jatkoi tappiotonta kauttaan lauantaina. Tim Tetrick ajoi puolimatkassa johtaneen Fast As The Windin (Cantab Hall) rinnalle ja jätti sen maalisuoralla reilun hevosen mitan päähän.

Voittoaika oli 09,9. Dexter Dunnin ajama Fast As The Wind meni 10,0. Tony Alagna valmentaa. Finaaliin ylsivät myös Jim Campbellin tallin Papa Cool Bell (Chapter Seven), Melanderin Periculum (Muscle Hill) ja Nancy Takterin Looks Like Moni (Muscle Hill).

Dexter Dunn kiritti Jiggy Jog S:n (Walner) pään mitalla ohi Melanderin kärkikaksikosta Joviality S (Chapter Seven) ja Temporal Hanover (Walner). Örjan Kihlström ajoi Temporal Hanoverin saman verran Jovialityn edelle. Koko kärkikolmikko sai ajan 09,9.

Finaaliin pääsivät myös Ray Schnittkerin valmentama King Of The North (Walner) ja Nancy Takterin tallin Keg Stand (Bar Hopping).

Tammojen Oaks-karsintojen suosikkivoittaja oli Venerable (Walner). David Miller tarjosi keulareissun Nifty Normanin valmennettavalle. Vajaan hevosen mitan päässä seurasi suuryllättäjä Yanaba (Trixton), jota valmentaa Dan Daley. Voittotulos oli 10,1. Kolme seuraavaa saivat ajan 10,2.

Karsinnan muut finalistit ovat Bare My Soul (Chapter Seven) Linda Toscanolta, Nancy Takterin Selfie Queen (Muscle Hill) ja Manon (Bar Hopping) Lucas Wallinilta.

Oaks-finaaliin yllätysykkösenä puikahti kanadalaistamma Warrawee Xenia (Walner). Bob McClure paransi asemia kirikaistan kautta, ja Warrawee Xenia ohitti johtaneen Fashion Schoonerin (Walner) puolella mitalla. Molemmille tulos 09,9.

Finaalissa nähdään myös Tony Alagnan tallin Pink Coco Chanel (Cantab Hall), Nancy Takterin Mon Cheval (Father Patrick) ja Svanstedtin Baptism (Southwind Frank).

Örjan Kihlströmin Amerikan matka jatkuu ensi lauantaihin, jolloin hän ajaa Amg Stable Inc:in osaomistamaa Temporal Hanoveria miljoonan dollarin 97. Hambletonian-finaalissa.

Ruotsissa Kihlströmiä muistettiin 10 000 kruunun sakolla poisjäännistä Rommen ja Bollnäsin raveista nimikkeellä “ajotehtävistä poisjääminen ilman pätevää syytä”.

Ravien valvojatuomari Pär-Olof Grannas selvitti Travrondenille, että maksimisakko olisi ollut 7000 kruunua Rommen seitsemästa lähdöstä ja 12 000 kruunua kuudesta STL-lähdöstä. Siis yhteensä 19 000 kr.

Tästä Harnesslink USA:n Hambo-karsinta juttuun, jossa lähtövideot.

Tästä Harnesslinkin Oaks-karsinnat.