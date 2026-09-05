Kaksi yli miljoonan kruunun varsaa Ruotsin Derby-huutokaupassa, suomalaisen Strattonin tammavarsa oli kallein

Perjantaina alkuillasta kävi nettinäytöillä melkoinen pulina, kun hetken aikaa oli käynnissä kolme eurooppalaista huutokauppaa Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa.Ruotsin Derby-huutokaupan tunnusluvut olivat: 124 varsaa tarjolla, 89 myytyä varsaa yhteensä 14,5 miljoonalla, josta tulee 163 559 kruunun keskihinta (mediaani 70 000 kr) ja myyntiprosentti 72. Viime vuonna keskihinta oli 212 194 kr ja mediaani 105 000 kr.Viime aikojen trendi näkyi jälleen, joistakin varsoista maksetaan todella hyvin, mutta toisista ei. Lutfi Kolgjini oli kotimaisemissaan merkittävin kasvo myyjänä ja ostajana. Hänen kasvattinsa tamman 48 Hidden Treasure (Muscle Hill – Stratton, Ready Cash) hinta nousi 1,9 miljoonaan.Free Will Oy:n ja Riku Niittynen Oy:n kasvattama Suomessa syntynyt Stratton on myös Ruotsin kalleimman tammavarsan Frances Farmer (Chapter Seven) emä. Sen hinta Kolgjini Sale –huutokaupassa kohosi 4 050 000 kruunuun.Isä-Kolgjini hankki talliinsa Jägersron toiseksi kalleimman, 1,4 miljoonaan maksaneen orivarsan 133 Ho Ho Ho (Muscle Hill). Myös Hidden Treasuren uudella omistajalla Terje Floor Heggelandin Stall Natabotn Ab:llä on hevosia Adrian Kolgjinin valmennuksessa.Derby-huutokaupan ainoa suomalaismyyjä oli Lähteenmäki Consulting Oy, jonka tammavarsa Aurorasolar (Hohneck - Roheryn, Archduke Kemp) meni 70 000 kruunulla valmentaja Joakim Elfvingin Stall Elfving Ab:lle.Karin Walter-Mommertin Stall KWM osti kolme varsaa, joista kaksi oli viiden kalleimman joukossa.Kalleimmat varsat Derbyauktionen 2026:48 Hidden Treasure (tamma, Muscle Hill-Stratton) – 1.900.000 kr, Stall Natabotn AB.133 Ho Ho Ho (ori, Muscle Hill-It’s A Girl) – 1.400.000 kr, Lutfi Kolgjini AB.98 Oddson Rain (ori, Idao de Tillard-Danish Rain) – 925.000 kr, Johan Untersteiner.90 Walker Wynn (ori, Face Time Bourbon-Champagne Coktail) – 775.000 kr, Stall KWM.29 Ivory Hall (tamma, Temporal Hanover-Notre Dame Boko) – 625.000 kr, Stall KWM.Linkki, Derbyauktionen Arqana Trotin huutokauppa teki ennätystuloksenEilen perjantaina päättyi kolmipäiväinen varsahuutokauppa Normandian Deauvillessä. Se oli ennätyksellisen hyvä järjestäjälle ja myyjille. Kaikki myyntiluvut pomppasivat uusiin ennätyksiin.Kokonaismyynti oli 11 202 200 euroa, keskihinta 37 446 e ja mediaani 24 000 e. Varsoja oli tarjolla yhteensä 470, joista myytiin 299. Siitä tulee myyntiprosentti 63,6%.Courant Inc:n avauspäivänä keskiviikkona hankkiman Opera Royalin (Tactical Landing) myötä Tactical Landingin kahden myydyn varsan keskihinta oli korkein, 267 500 e. Samalla perusteella Gimpanzee oli isäorien keskihinnoissa kakkonnen. Sen ainoa varsa oli ori Poetic Josselyn, joka nousi 200 000 euroon.Ranskalaischampionien Face Time Bourbonin ja Idao de Tillardin välinen parhaista hinnoista päättyi ensin mainutun hyväksi. Face Time Bourbonista myytiin 24 varsaa keskihintaan 99 208 euroa ja Idao Tillardista 16 varsaa keskimäärin 97 063 eurolla.Viisi kalleinta, Arqana Trot Deauville 2. - 4.9.2026:Opera Royal (ori, Tactical Landing-Reethi Rah Jet) – 500 000 euroaPapa Bravo (ori, Idao de Tillard-Juliet Papa Bravo) – 280 000 ePresident Day (ori, Idao de Tillard-Intuition) – 225 000 ePunky Marquis (ori, Face Time Bourbon-Gloranie des Nois) – 210 000 ePoetic Josselyn (ori, Gimpanzee-Uza Josselyn) – 200 000 eLinkki, Arqana Trot huutokauppa.Tanskalainen orivarsa Opera Royal oli kallein Arqana Trotin huutokaupan avauspäivänä, hinta nousi 500 000 euroon