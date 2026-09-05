Huutokauppa Ruotsi
Hidden Treasure oli Jägersron huutokaupan kallein.Kuva: Huutokauppasivusto
Ulkomaat

Kaksi yli miljoonan kruunun varsaa Ruotsin Derby-huutokaupassa, suomalaisen Strattonin tammavarsa oli kallein

Ranskalaisen Arqana Trotin suurhuutokauppa Deauvillessa päättyi ennätyslukemiin.
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Arqana Trot
Derbyauktion
Hidden Treasure
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